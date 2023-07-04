KOÇ: İlişkinizde değişimler konusu. Çevrenizle barışık durumdasınız. Duygularınız canlanıyor ve partnerinizle uyumlu bir birliktelik paylaşmak istiyorsunuz. Renkli ve hoş bir zaman geçirebilirsiniz.
BOĞA: Çalışma hayatınızda ilgili olumlu gelişmeler gündemde olacak. Ortak iş yaptığınız kişilerin özel sorunları gündeme gelecektir ve dostluk paylaşımları içinde olacaksınız. Beklentileriniz gerçekleşiyor.
İKİZLER: Bugün, evinizle ilgili olumlu değişimler söz konusu. İçinizdeki coşkuyu çevrenizle paylaşmak isteyeceksiniz. Olumlu duygulara gerçekten ihtiyacınız var. Kilo problemlerine dikkat etmelisiniz.
YENGE: Aşkla ilgili duygularınız dorukta seyredecektir.
Partnerinizle uzun süredir yakalayamadığınız arkadaşlığı kurabilir, birlikte hafta sonu planları yapabilirsiniz.
Ertelediğiniz güzellikler kapınızı çalıyor.
ASLAN: Başarı sizin için çok önemli bir duygu ve bugün, çevresel ilişkilerinizde aynı enerjiyi görmek istiyorsunuz. Kişisel dengelerin çok önemli olduğunu çok iyi biliyorsunuz.
Yaşamınızı yeniden ele almalısınız.
BAŞAK: Güven ihtiyacı içinde olduğunuz için, yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içinde olacaksınız. Her türlü olanaklarınızı kullanabilirsiniz. Enerjiniz yüksek. Sevdiklerinizle olmak hoşunuza gidiyor.
TERAZİ: Kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz.
Planladığınız çalışmaların engellere takılmasından rahatsız olabilir, dengelerinizi koruma konusunda zorlanabilirsiniz.
Sorumluluklarınızın farkındasınız.
AKREP: Duygusal yaşantınızda önemli gelişmeler söz konusu olacak. Bugün ince ve nazik davranışlarınızla çevrenizde iyi bir etki bırakarak mükemmel bir örnek teşkil edeceksiniz.
Dostlarınız sizi takdirle izliyor.
YAY: Çözümlemeniz gereken birçok konuyu bir arada düşünmekten kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.. Çevrenizle bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. Temkinli davranmanın artılarını göreceksiniz.
OĞLAK: Düşündüğünüz her şeyi yaşama geçirme konusunda üstün çaba sarf ediyorsunuz.
Hırslarınızı dengelemek zorunda kalabilirsiniz.
Yaşamınızı ince detaylar üzerinde kuracaksınız. Kendinize güveniyorsunuz.
KOVA: İdeallerinizi ortaya çıkaracak hareketlenme söz konusu. Kombinasyon fikirler, bir birini tetikleyerek ilginçlikler ortaya çıkacak. Kararlarınızda ısrarcı olmalısınız.
Taviz vermemeyi bilmelisiniz.
BALIK: Enerjik yönlerinizin ortaya çıkmasıyla, farklı şeyler yapmak istiyor ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin paylaşımlarına ihtiyaç duyuyor, taviz vermek istemiyor ani değişimlerden etkileniyorsunuz.