KOÇ: İlişkinizde değişimler konusu. Çevrenizle barışık durumdasınız. Duygularınız canlanıyor ve partnerinizle uyumlu bir birliktelik paylaşmak istiyorsunuz. Renkli ve hoş bir zaman geçirebilirsiniz.

BOĞA: Çalışma hayatınızda ilgili olumlu gelişmeler gündemde olacak. Ortak iş yaptığınız kişilerin özel sorunları gündeme gelecektir ve dostluk paylaşımları içinde olacaksınız. Beklentileriniz gerçekleşiyor.

İKİZLER: Bugün, evinizle ilgili olumlu değişimler söz konusu. İçinizdeki coşkuyu çevrenizle paylaşmak isteyeceksiniz. Olumlu duygulara gerçekten ihtiyacınız var. Kilo problemlerine dikkat etmelisiniz.

YENGE: Aşkla ilgili duygularınız dorukta seyredecektir.

Partnerinizle uzun süredir yakalayamadığınız arkadaşlığı kurabilir, birlikte hafta sonu planları yapabilirsiniz.

Ertelediğiniz güzellikler kapınızı çalıyor.

ASLAN: Başarı sizin için çok önemli bir duygu ve bugün, çevresel ilişkilerinizde aynı enerjiyi görmek istiyorsunuz. Kişisel dengelerin çok önemli olduğunu çok iyi biliyorsunuz.

Yaşamınızı yeniden ele almalısınız.

BAŞAK: Güven ihtiyacı içinde olduğunuz için, yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içinde olacaksınız. Her türlü olanaklarınızı kullanabilirsiniz. Enerjiniz yüksek. Sevdiklerinizle olmak hoşunuza gidiyor.

TERAZİ: Kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz.

Planladığınız çalışmaların engellere takılmasından rahatsız olabilir, dengelerinizi koruma konusunda zorlanabilirsiniz.

Sorumluluklarınızın farkındasınız.

AKREP: Duygusal yaşantınızda önemli gelişmeler söz konusu olacak. Bugün ince ve nazik davranışlarınızla çevrenizde iyi bir etki bırakarak mükemmel bir örnek teşkil edeceksiniz.

Dostlarınız sizi takdirle izliyor.

YAY: Çözümlemeniz gereken birçok konuyu bir arada düşünmekten kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.. Çevrenizle bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. Temkinli davranmanın artılarını göreceksiniz.

OĞLAK: Düşündüğünüz her şeyi yaşama geçirme konusunda üstün çaba sarf ediyorsunuz.

Hırslarınızı dengelemek zorunda kalabilirsiniz.

Yaşamınızı ince detaylar üzerinde kuracaksınız. Kendinize güveniyorsunuz.

KOVA: İdeallerinizi ortaya çıkaracak hareketlenme söz konusu. Kombinasyon fikirler, bir birini tetikleyerek ilginçlikler ortaya çıkacak. Kararlarınızda ısrarcı olmalısınız.

Taviz vermemeyi bilmelisiniz.

BALIK: Enerjik yönlerinizin ortaya çıkmasıyla, farklı şeyler yapmak istiyor ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin paylaşımlarına ihtiyaç duyuyor, taviz vermek istemiyor ani değişimlerden etkileniyorsunuz.