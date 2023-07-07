Yıldız falınız

KOÇ: Toplumsal değerlerinizin ön planda olduğu bir gün. Yapacağınız işlerin çevrenizde ses getirmesini istiyor ve bu konuda gerekli alt yapı çalışmalarınız daha da sıkı tutuyorsunuz.. İnatçı yapınızı her alanda gösteriyorsunuz.



BOĞA: Bugün yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve kendi deneyimlerinize güvenmelisiniz. Mantıklı davranmakla takdir topluyorsunuz.



İKİZLER: Finans konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugün çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Partnerinizin de, sizin yardımınıza ihtiyacı olacaktır. Harcama konusunda dikkatli olmanızda fayda var.



YENGEÇ: Bugün kişiliğinizi vurgulayan enerjiniz ortaya çıkıyor. Merkür'ün etkisiyle, sosyal çevreniz içinde etkinliğiniz artıyor. Bugün, göz dolduracak davranışlarda bulunacaksınız. Çevrenizi kendinize hayran bırakmayı biliyorsunuz.



ASLAN: Önemli kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz. Bu büyük buluşmalar için, kendinizi şimdiden güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz sizi farklı yapıyor. Bugün sakin kalmakla çok şey kazanabilirsiniz.



BAŞAK: Çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız. Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir gün içindesiniz. Dikkatli olun. Çevrenize karşı tepkili olmayı bırakmalısınız.



TERAZİ: Kişisel yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Bugün, eğlenceli ortamlarda bulunacak ve yeni aşkların zeminini oluşturacaksınız. Önemli bir gün içinde olmanız size farklı işler yaptıracak.



AKREP: Bugün duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Organizasyonlar gündeme gelirken, fikir ayrılıkları yüzünden tartışmalar söz konusu olacak. Özellikle sevdiklerinizi kırmayı istemiyorsunuz.



YAY: Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aile ilişkilerinize özen göstermenize neden olacaktır. Seyahatlerin güncellik kazanması sonucunda, yarım kalan işlerinizi tamamlamalısınız. Ertelemeyi sevmediğiniz halde bazen yapıyorsunuz.



OĞLAK: Duygularınızı, yaratıcılığınızla kombine edeceğiniz bir gün. İdeallerinizi yapıcı bir şekilde sergileyecek ve kişisel olaylarınızı karşı tarafa

olumlu bir şeklide aksettirebileceksiniz.. Güven verici davranışlar içindesiniz.



KOVA: Duygularınız sizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Arkadaşlarınızla güçlü bağlar oluşturacak ve istediğiniz başarıyı elde etmek için, kendi tarzınızı çevrenize yansıtmak isteyeceksiniz. Özgürlüğünüzü zedelemek istemiyorsunuz.



BALIK: Bugün yoğun duygularınızla başınız dertte olmasına rağmen, kendinizi istediğiniz gibi denetleyebiliyorsunuz. Bilinçaltınızı Ay etkilemeye devam ediyor ve kişisel sorgulamanızı arttırıyor. Çok dikkatli olmak zorundasınız.

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