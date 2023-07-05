Yıldız falınız

KOÇ: Aynı anda iki işi bir arada yapmanız size zor gelmese de dikkatinizin dağılmasına sebep oluyor. Odaklaştığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz.: Duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermiyorsunuz. Algılamanız mükemmel.



BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Gelecekle ilgili planlarınız artıyor.



İKİZLER: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz. Maddi konularda Güneş'in konumu sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Çalışkanlığınızla ve disiplininizle göz dolduracaksınız.



YENGEÇ: Bugün duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz. Merkür sosyal hayatınıza hareket kazandırıyor.



ASLAN: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu için etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe kolay aksettirebiliyorsunuz. Bugün sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu olacak.



BAŞAK: İlginç fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden çabuk etkileniyorsunuz.



TERAZİ: İşbirlikleri ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Çevrenizin sizin için ne düşündükleri konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişiler çok önemli..



AKREP: Çevresel ilişkilerinizde istemediğiniz sıra dışı olaylarla karşılaşmanız mümkün. Eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Maddi konularda yeni açılımların söz konusu olacağı durumlar mevcut..



YAY: Bugün kendinize zaman ayırmalı ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak yeni işlere önem vermelisiniz. Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere hiçbir şekilde ön yargılı olmamalısınız.



OĞLAK: Güneş karşıt burcunuzda Koç'ta ilerliyor.. Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmenizde fayda var.. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyecektir. Dikkatli olun.



KOVA: Kişisel ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza gereken önemi vermelisiniz. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin hoşuna gidiyor



BALIK: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Bugün uzak duygular içindesiniz. Yeni projeler gündemde kafanızı meşgul edecek.

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