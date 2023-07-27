KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çabuk hakim olabiliyor olmanız çevrenizde fark yaratıyor.

BOĞA: İmkansız gibi görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görmek, sizi sorgulamaya itecek. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.

İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız ve ya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.

YENGEÇ: Kincilik yönleriniz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış biçimi içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye iğneleyici bir şekilde ders vermek isteyebilirsiniz.

ASLAN: Mal varlığınız arttıracak istekleriniz yerine getirilecek. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

BAŞAK: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacaktır. Bugün özellikle farklı düşünüyor, fakat duruma hakim oluyorsunuz.

TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için; artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini sezgisel bir biçimde hissedeceksiniz. Yapmanız gereken işlerinizi toparlamalısınız.

AKREP: Kendinize güveniyor ve işlerinizde kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdekilerin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

YAY: Dostluklarınızın pekişeceği fakat ayni zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz, saatlerce konuşabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.

OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal taleplerinizin yüksek olduğu günler içindesiniz.

KOVA: Yaratıcılık mekanizmanızı ve manyetik çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz.İş konusunda hedeflerinizi coşkuyla takip edeceksiniz. Fırsatlar ayağınıza getiriyor.

BALIK: İş hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı arttırma konusunda size yardımcı olacak.