KOÇ: Yatırım konusunda ilginç fikirler geliştireceksiniz. Sabah düşük olan enerjiniz, günün ilerleyen zamanlarında geçecek. Fakat, çevrenizde gelişen olaylara dikkat etmelisiniz. Yaşantınızdaki kişilere aykırı düşüyorsunuz.

BOĞA: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Bugün olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi daha da ilginç bir kişi yapıyor. Bazen gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.

İKİZLER: Bugün, kombinasyon işlerinizi ön plana çıkaracak ve olayları her türlü şekilde irdeleme şansını yakalayacaksınız. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve içsel savaşlarınızı sizi rahatsız edecek.

YENGEÇ: Arkadaşlarınızın fikrinden yola çıkarak, işinizle ilgili farklı yöntemleri denemek isteyebilirsiniz.. Çevresel koşulların birden açıldığını görmek, sizi olumlu etkiliyor. . Bugün yakınlarınızdan yardım alabilirsiniz.

ASLAN: Hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Bugün, kişisel zevklerinizin ön planda olması nedeniyle kendinizle ilgili çalışmalar içinde olacaksınız.

BAŞAK: Çevrenizden destek aldığınız zaman kendinizi çok daha mutlu hissediyorsunuz. Birlik ve beraberlik duygularınız oldukça yoğun. Bugün iş birliği içinde hareket etmeniz, girişimci tarafınızı belirgin hale getiriyor.

TERAZİ: İnatçı yapınızı bilenler, yenilikler konusunda sizi ikna edemiyorlar. Çevrenizin desteğini reddediyor, bildiğiniz konulardan şaşmıyorsunuz. Ailenizle ilgili ters giden bazı olayların, düzelmesine yardımcı olmanız gerekecektir.

AKREP: Bugün aşırı davranışlardan uzak kalmayı başarabilirseniz, kendinizi daha rahat ifade ettiğinizi göreceksiniz. Son dönem ailenin yaşlı kişileri ile duygusal bağlarınızı güçlü tutmak isteyeceksiniz. Titiz yönleriniz atakta.

YAY: Marjinal düşünceler içinde olmanıza rağmen, hislerinizi kontrol altında tutmayı başarıyorsunuz. Aşk ve özgürlüğün bir arada olması mümkün değil ve siz oyunuzu Yalnız kalmayı sevmediğiniz için özgürlükten yana kullanıyorsunuz.

OĞLAK: Sizi zorlayacak hareketlerden vazgeçmelisiniz. Son günlerde gereksiz bir şekilde vücudunuza yükleniyorsunuz. Bazı işleri çevrenizle paylaşabilir, evde oturup dostlarınızı ağırlayabilirsiniz. Bugün duygusal bir gününüzdesiniz

KOVA: Son günlerde iş yaşantınızda değişimler yaşıyorsunuz. Aklınıza gelen çılgın düşüncelerden vazgeçmeli ve fırsatları kullanmalısınız. Çevrenizde, oto kontrol sisteminizin dışında gelişebilecek olaylara hazırlıklı olmalısınız.

BALIK: Çevrenizde gelişen olayların iyi bir takipçisi olmanıza rağmen, bugün duygularınızı kendinize saklamak istemeyeceksiniz. Bugün sinirli bir gününüz ve sakinliği denemelisiniz. Her şeyi gözünüzde fazla büyütüyorsunuz.