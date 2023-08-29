KOÇ: İş çevresinde kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Kafanızın karışık olmasına rağmen birlikte çalıştığınız kişilerin iş disiplinleri sizin için çok önemli.

BOĞA: Kendi adınıza güven duygusunun önemli olduğunu bildiğiniz için, size bu duyguyu sağlayacak kişilerin etkisinde kalıyorsunuz. Bugün gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat bu konuda baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz.

İKİZLER: Grup çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz. Bugün duygusal takıntılarınızdan uzak kalarak, zamanınızı ihmal ettiğiniz sevdiklerinize ayırabilirsiniz.

YENGEÇ: Bugün, görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız.

Bulunduğunuz ortamlarda, ve yaptığınız çalışmalardan dolayı, takdir göreceksiniz.

ASLAN: İş yaşamınızda çevre iletişiminiz mükemmel.

Özellikle disiplinli yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar sergiliyorsunuz. Kişisel başarınızın takdir görmesi, motivasyon gücünüzü arttıracak.

Bugün, hiçbir konuda acele etmeyin..

BAŞAK: Her zaman belli standart dahilinde davranarak, hedeflerinize akıllıca yaklaşıyorsunuz.

Araştırmacı yönünüzü, geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündeme gelecektir. Biraz sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.

TERAZİ: Bugün düşüncelerinizi toparlamanız gerektiğini bilmelisiniz. Bilinçaltınız karışık ve sizden bekledikleri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz.

Belli etmiyorsunuz ama, doğanız gereği her şeyi gereksiz irdeliyorsunuz.

AKREP: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalı ve acele etmemelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Bugün, her türlü ortamın farklı yönlerini göreceksiniz.

YAY: İsteklerinizden ödün vermek istemiyor ve direnme gücünüzü sonuna kadar kullanıyorsunuz..

Yaratıcılığınızı toplumsal olaylarda kullanmaktan yanasınız. Düşüncelerinizi baskı altında tutmaktan vazgeçiyorsunuz.

OĞLAK: Çevresel ilişkilerinizi ve yakınlarınızı eleştirmek için bir çok neden ortaya çıkacaktır. Beklentilerinizin kısa sürede gerçekleşmesi için, sabırlı bir yapı sergiliyor, değerlerinize sahip çıkmayı seviyorsunuz.

KOVA: Bugün kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız.

Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi kendi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. Gelen tekliflere karşı daha temkinli yaklaşmanızda fayda var.

BALIK: Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız daha sabırlı olmayı denemelisiniz.

Bugün yakın ilişkilerinizden farklı anlayış ve duygusallık bekliyorsunuz. Çevrenizle aranızda gelişen rekabet duygusuna ihtiyacınız yok.