Yıldız falınız

KOÇ: Bugün ailenizle ilgili konulara ilgi göstermeniz,sorumluluk duygularınızın pekişmesine neden olacaktır. Özellikle aşırı hassas bir gündesiniz. Çevrenizden etkileniyor her sözün etkisinde kalıyorsunuz.



BOĞA: Kariyer evinizde ilerleyen Güneş toplumsal hayatınızı canlandırıyor. Bugün yeni insanlar tanımak için enerjin yükselebilir. Yenilikleri sevmeniz, tutucu çevreler tarafından hemen benimsenmiyor



İKİZLER: Merkür, sosyal hayatınızın daha da güçlü olmasına yardım ediyor. Aktif hareketleriniz ön plana çıkarken, beden dilinizi doğru kullandığınız bir gün. İş birliği içinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz.



YENGEÇ: Enerjinizi maksimum kullanmalısınız. Kişiliğinizin size kazandırdığı vasıfları başkalarını etkileme konusunda iyi ifade edebiliyorsunuz. Çevrenizdeki olaylara fazla tepkilisiniz. Sağlığınız işlerinizi aksatabilir.



ASLAN: Duygularınızı sürekli denetim altında tutmakla yanlış yapıyorsunuz. İçinizde biriktirdiğiniz düşünceler, gerilime sebep oluyor. Herkesin gıpta ile baktığı ölçülü davranışlarınızı biraz esnetmelisiniz.



BAŞAK: Gezegeniniz Merkür geri hareketini yapıyor. Kazanç fırsatları ve değişkenliği size motivasyon kazandıracaktır. Kişiliğinizi ön plana çıkaracak işlerden kazanç sağlamaya başlamak için, kolları sıvamalısınız.



TERAZİ: Retro Merkür'ün bulunduğu konum, aşk hayatınızı ve sosyal hayatınızla ilgili konulara karşı duyarlılık kazanmanıza neden oluyor. İş yaşantınızda kazandığınız başarılar sizi tatmin etmiyor.



AKREP: Bencilce davrandığınızda, hatalarınızı çabuk anlıyorsunuz, bu noktada geriye dönmekte zorlanıyorsunuz. Anlaşılmaktan korkuyor gibi bir haliniz var. Bugün kararlar alırken çok dikkatlisiniz.



YAY: Tepe güneşten olumlu etkiler alıyorsunuz. Olumlu idealler peşinde olmanız sizi çevrenizde özel hale getiriyor. Sevgiyi algılama biçiminiz çok farklı. Keşfettiğiniz her şey, adeta sizi büyülüyor.



OĞLAK: Yaşadığınız hiçbir olayı unutmuyorsunuz. Bazıları için, kinci olarak tanınsanız bile, kendinize toz kondurmuyorsunuz. İlişkilerinizde aşırı sabırlı davranışlarınız sizi adım, adım başarıya götürüyor.



KOVA: Güneş burcunuzda ilerlerken artık istekleriniz ve hareketleriniz önem kazanmaya başlıyor. Estetik davranışlarınız ve ölçülü konuşmalarınızla dikkat çekmeye başlıyorsunuz. Sıra dışı işler için yaratılmışsınız.



BALIK: Ayrıntılar önem veriyorsunuz. Zor arkadaş seçiyorsunuz. Özellikle iş arkadaşlarınızın davranış biçimi çok önemli. Bugün yalnız hissedebilirsiniz. Yaptığınız her yeni iş farklı bir özen ve dikkat istiyor.



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