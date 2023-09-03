KOÇ: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakları farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, görüşeceğiniz kişilerin, samimiyeti konusunda dikkatli olmalısınız

BOĞA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor. Kazançlarınız konusunda dikkatli davranmak ve hiç kimseye gereksiz sözler vermek istemiyorsunuz.

İKİZLER: İkili ilişkilerinizde bir canlanma söz konusu olacak. Partnerinizle birlikte yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve bir çok entelektüel konularda paylaşımlar yaşayacaksınız. İlişkiniz açısından, başkalarına örnek oluyorsunuz.

YENGEÇ: Bilinçaltınızın rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmek itemiyor ve duygularınızı gizlemek istiyorsunuz. Araştırmaya yönelik davranışlarının olumlu sonuç getirmesini istiyorsanız, gerekli donanıma fazlasıyla sahipsiniz.

ASLAN: Bugün, mantıksal hareketlenmeler söz konusu olacak. Olaylara sağ duyulu yaklaşmayı deneyin.. İlişkilerinizde oldukça tutucu davrandığınızın farkındasınız. İkna edemeyeceğiniz olayların sorumluluğunu almamalısınız.

BAŞAK: Çevrenizde her konuda sizi destekleyecek. kişilerin olması, motivasyon gücünüzü. arttırıyor. Maddi konuların gündem kazanmasıyla, hırslarınızı para kazanmaya yönlendireceksiniz. Başarıya bir adım daha yaklaşacaksınız.

TERAZİ: Bugün, sadece mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. İlişkilerinizde duygu ve güven çok önemli ve bu elektriği size yansıtamayan kişilere şans tanımak istemiyorsunuz. İştahlı bir gününüzdesiniz.

AKREP: Güçlü hafızanızla övünebilirsiniz. Bir çok olayı geçmişle birleştirerek mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. İlişkilerinizde maddesel sorunlar çıksın istemiyorsunuz. Güven duygusunun önemli olduğunu başkaları anlamayabilir.

YAY: Bugün maddesel konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Planlarınızı yaparken uçuk davranmaktan vazgeçmeli sakinliği tercih etmelisiniz.

OĞLAK: Bugün, çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor ve sevecen davranıyorsunuz. Duygusal paylaşımlarınız konusunda, partnerinizle birlikte cömert bir tutum izlemelisiniz.

KOVA: Romantik ve duygusal bir gün içindesiniz. Sosyal yapınız güçlü kılacak çalışmalar sergilemek istiyorsunuz. Farkınızın fark edilmesini beklerken, zaman kaybı yaşamak istemiyorsanız, kendi bildiğiniz gibi davranmalısınız.

BALIK: Bugün, ailenizle duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz. Çok amaçlı ve sempatik kişiliğinizin arkasında bir çok gizli yeteneğiniz var ve açığa çıktığı zaman, kendinizi enerjik hissediyorsunuz.