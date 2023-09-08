KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Çevresel faktörler sizi güçlendirecek.

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli.

Daha bağımsız olmlısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanacak ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

İKİZLER: Çevrenizde sizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmalısınız. Dostlarınızın yaklaşımlarına siz de gereken karşılığı vereceksiniz.

Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite göze çarpıyor.

YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız doruk yapabilir. Özellikle yaşadığınız aşk varsa, zorluklara maruz kalacaktır.

Bazen kibirli davranışlar sergiliyor ve tepkileri üzerinize çekiyorsunuz.

ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek arkadaşlarınız olacaktır. Girdiğiniz topluluklarda doğal cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz. Çevresel alışkanlıklara uyum göstermelisiniz.

BAŞAK: Oluşturamadığınız olayların alt yapısı için çalışıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. Çevrenizden destek bekliyorsunuz.

TERAZİ: İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Kişisel değer kavramlarınız önemli ve beğenmeyenlere karşı ani tepkiler vermeyin.

AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanmada sizi kısıtlıyor.

Belki onun isteklerini önemsemeyerek, ilişkinizi rutin bir hale getirmiştiniz. Partnerinize zaman ayırmalısınız.

YAY: Siz aşka her zaman çok önem veren bir kişi olarak her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz.

Bugün toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

OĞLAK: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz.

Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Kendinizle ilgili sabit düşünceleriniz var ve size karışılmasına izin vermiyorsunuz.

KOVA: Mesleki anlamda iyi bir dönemimdesiniz ve bazı problemlerin kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Tanışmalar için uygun bir gün.

BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız.

İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.