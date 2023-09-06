KOÇ: Yakın dostlarınızdan alacağınız haberler, sizin için oldukça sevindirici olacaktır. Orijinal fikirli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Arkadaşlarınız ve dostlarınızı memnun etmeyi arzulayabilirsiniz.

Uzun vadeli sözler vermeyin.

BOĞA: Bugün güçlü enerjinizi hem kendiniz, hem de çevreniz hissediyor. Yapacağınız her şeyi, önceden tasarlamalısınız. Mesleki anlamda iyi bir dönemimdesiniz ve bazı problemlerin kendi içi bünyesinde çözüldüğünü göreceksiniz.

İKİZLER: Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor.

Para kazanma konusunda beceriniz çok kuvvetli ve yaşamınızla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor.

Bugün harcamalarınız konusunda duygusal davranmak yerine mantıklı olmalısınız.

YENGEÇ: Bugün, duygusal yaşantınızı entelektüel çalışmalarla süsleyebilirsiniz. Bulunduğunuz topluluklarda kendinizi ifade etmeyi yeğlemelisiniz.

Çeşitli organizasyonlara katılarak, enerjinizi ortaya çıkaracak çalışmalardasınız.

ASLAN: Kişiselliğinizi vurgulayacak işlerden hoşlanıyorsunuz.

Kendinizle ilgili değişimler içindesiniz.

Planladığınız çalışmalar için bol fırsatlı bir gün. Kişisel egonuzu bastırmak zorunda kalmak sizi olumsuz etkileyecektir.

BAŞAK: Sosyal yaşamınızda istediğiniz enerjiyi yakalarken, partnerinizle birlikte ortak çalışmalara katılacaksınız. Grup çalışmalar ve toplu organizasyonlar için her türlü girişimciliğinizi kullanacaksınız.

Yolculuklar söz konusu.

TERAZİ: Belli program dahilinde hareket etmelisiniz.

Kendinize ait bazı gizli hesaplarınız olabilir Fakat uzun vade de, sonuçların değişeceğini düşünerek, kısa vade çözümlerden faydalanmalısınız.

Birçok sorumluluk sizi bekliyor.

AKREP: Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız.

Her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var. Sizden yaşça büyük kişilerin desteğine ihtiyacınız var. Ailenizle aranızda duygusal ilişkiler çok önemli.

YAY: Maddi konularda istediğiniz başarı grafiğine kavuşmak için, her türlü donanıma sahipsiniz.

Gücünüzü yükseltmek için bazı değerlerin önemli olduğunu kabul ediyorsunuz. Kendi gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

OĞLAK: Ortaklıklar konusunda düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek isteyeceksiniz. Kapasiteniz çok yüksek ve hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyorsunuz.

Yolları kapsayan detaylar sizi meşgul edecektir. Çok çalışmayı tercih ediyorsunuz.

KOVA: Ele aldığınız konular üzerinde sistemli bir şekilde düşünmekten kendinizi yorabilirsiniz. İletişim konusunda, hiç kimseye güvenmek istemiyorsunuz.

Duygusal bağlarınızı güçlü tutarken, sağlıklı bir mantık üretmek istiyorsunuz.

BALIK: Eski duyguların sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz.

Bugün sizi etkileyen konuların etkisinde olabilirsiniz. Özellikle, karşı cinsin ilgisi üzerinizde kalıyorsunuz.. Geçmiş aşkınızla ilgili pürüzleri kafanızdan atmalısınız.