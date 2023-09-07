Yıldız falınız

KOÇ: Bu günlerde önemli anlaşmalar yapmak için biraz beklemelisiniz. Sezgisel yeteneğinizi iyi bilenler için, bu durum korkutucu olabilir. Görüşeceğiniz kişilerin farklı yönlerini değerlendirme konusunda oldukça beceri sahibisiniz..



BOĞA: Aile içi olayların gündeme gelmesiyle birlikte; bugün onlara vakit ayırmalı, sorunlarıyla daha yakından ilgilenmelisiniz. Ay'ın konumu, sizi hassaslaştırıyor ve çevrenize karşı daha tutarsız davranmanıza neden oluyor.



İKİZLER: Ay romantik ve duygusal yönlerinizi istemeseniz de, ortaya çıkarıyor. Çünkü, hata yapmaktan korkar bir haliniz var. Duygusal fırtınalardan korunmak uğruna, bazen aşka sırtınızı dönebiliyorsunuz. Egolarınız ortaya çıkabilir.



YENGEÇ: Dengelenmiş kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarınızla kendinizi bulunduğunuz ortama saygılı bir şekilde sunuyorsunuz. Bilgilerinizi paylaşma konusunda farklı davranıyor ve olaylara keskin bir mantıkla yaklaşıyorsunuz.



ASLAN: Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak ve özgürlüğünüzü kanıtlayacak ve farklı kişilerin fikirlerin yola çıkarak, kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız. İşinizle ilgili yenilikler gündeme gelecektir..



BAŞAK: Görüşeceğiniz kişilere kendi görüşlerinizi aktarmak isteyecek ve duygusal bağlarınızı güçlü tutacaksınız. Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle söyleşileriniz büyük keyif verecek.. Bugün, gerekli cesarete sahipsiniz.



TERAZİ: Bugün çevre iletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek. Çevresel ilişkilerinizde sosyal aktivitenizin yüksek olduğu bir gün. Yaşamınız renklendirmek isteyebilirsiniz. Karşı cinsle aranızda, duygusal gelişme söz konusu.



AKREP: İş konusunda rakiplerinizin olduğunu unutmamalı ve tavırlarınızı planlı bir şekilde sürdürmelisiniz. Başarıyı mıknatıs gibi çeken bir yönünüz var.. Bugünler de, maddi olaylarınızı yeniden düşünmek zorunda kalacaksınız.



YAY: Kafanızda her zaman, uğraştığınız işin dışında, henüz kendinizin de somutlaştıramadığı başka işlere yönelmek var. Yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabasındasınız. Yeni oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, dikkatli olun.



OĞLAK: Çevresel ilişkileriniz ve birlikte çalıştığınız kişiler arasında kurduğunuz müthiş bir denge var. Bugün her konuya farklı bir yorum getiriyor onları sıkı bir şekilde, birbirine bağlayabiliyorsunuz. Gerekli bilgiye sahipsiniz.



KOVA: Bugün, yapacağınız çalışmaların ön hazırlıkları içinde olacaksınız. Birlikte olduğunuz kişilere geleneksel ve sahiplenme duyguları ile yaklaşacak, onlarla fikir birliği içinde olacaksınız. Hayal gücünüzü kullanmalısınız.



BALIK: İş ilişkilerinizi yoğun tutmak zorundasınız. En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne neden oluyor. Bugün duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha rasyonel mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz.

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