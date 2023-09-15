KOÇ: Bugün sizinle yarışmak imkansız gibi bir şey. Pratik bir zekanız var. Bazılarının uzun sürede yaptığı işleri kısa sürede tamamlayarak herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Çılgın fikirlerle çevrenizin karşısına çıkıyorsunuz.

BOĞA: Duygusal konularınıza ailenizin karışması hiç de hoş olmuyor. Onların fikrini almak için fikir danıştığınız konular başınıza iş açabilir.

Karşıt tarafın olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtmasını istemiyorsunuz.

İKİZLER: Sevdiklerinize para harcamaktan çekinmediğiniz için; beklenmeyen sıra dışı hesaplar canınızı sıkabilir. Partnerinizin size önereceği tekliflere sıcak bakmalı ve olayları her şekilde değerlendirerek fikrinizi söyleyin.

YENGEÇ: Maddi konularda fazla beklentiler içine girdiniz.

Bir zamanların sakin kişisine bir şeyler oldu. En çılgın fikirler artık sizden çıkıyor. Kendinizden şikayet ettiğiniz zamanlar o kadar çok ki. Tenkit edilmenize fırsat vermeyin.

ASLAN: Sosyal ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket ediyorsunuz. Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz.

Uygun çalışmalar içinde olan arkadaşlarınızla ilginç fikirler geliştireceksiniz.

BAŞAK: Duygusal ve kişisel enerjinizi, sosyal yapınızla birleştirerek kendinizi yoğun duygular içinde hissedeceksiniz. Yapmanız gereken çok şey var ve sizi hala kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi istemeden kısıtlıyorsunuz.

TERAZİ: Çevresel faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Siz, Teraziler için zaman çok önemli. İsteklerinizi gerçekleştirmek için acil davranıyorsunuz.

AKREP: Çevrenizin etkisi altında çok fazla kaldığınız için küçük yanılmalar her zaman mümkün.

İkili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Çevrenizde fikir ayrılıkları nedeniyle tartışmalar yaşayabilirsiniz..

YAY: Kişisel özelliğinizi sosyal yaşantınızla bütünleştirmeyi iyi biliyorsunuz. Venüs size cazip bir hava kazandırıyor. Ayrıca çılgın düşünceler içinde olmanıza neden oluyor. Karşınızdaki kişinin duygusal yönleri ilginizi çekebilir.

OĞLAK: Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak ve kafanızdaki bir takım karışıklara çözüm bulacaksınız. Bugün cesaretli yapınızı biraz daha ortaya koyarken, yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz.

KOVA: Yeni oluşturacağınız planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli.

Konuyla ilgili tecrübesi olan eski ve güçlü dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.

BALIK: Baskıcı duyguları sevmediğiniz halde, çevrenizde fikirlerinizi ortaya koymaktan korkmuyorsunuz.

Birlikte çalıştığınız kişiler size karşı muhalif düşünceler içinde olabilirler.

Davranışlarınız bazı kişilerin hoşuna gitmiyor.