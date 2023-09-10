Yıldız falınız

KOÇ: Kişisel ve geleneksel davranacak, bazı dostlarınızı şaşırtacaksınız. Olayların iç yüzünü araştırarak, sonuca gitmek isteyişinizi herkes makul karşılayamayabilir. Kendinizden başka hiç kimsenin fikirlerini kabul etmiyorsunuz.



BOĞA: Ani olaylar karşısında yerinde tepki gösteriyor ve kısa sürede çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz. Duygusal enerjiniz oldukça yüksek ve ilişkinize olumlu bir şekilde yansıtacaksınız. Tartışmalardan kaçınmalısınız



İKİZLER: Bugün maddi konularda istediğiniz güveni yakalamak istiyorsunuz. Kişisel çekiminizin güçlü olduğu bir gün. Çevrenizde iletişim içinde olacağınız kişilerin, yaşantınıza sağlayacağı olumlu katkılarını inkar etmiyorsunuz.



YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin farklı beklentileri yüzünden iş potansiyelinizin azalmasını istemiyorsanız, onlar özverili bir yaklaşım göstermelisiniz. Göreceksiniz, olaylar kısa sürede çözümlenecek ve siz de rahatlayacaksınız.



ASLAN: Yakınlarınızla duygusal işbirliği içinde olduğunuz zaman kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Çevresel sorumluluğunuzun farkındasınız. Yaptığınız bir takım işlerde, kişisel girişimciliğiniz size aktivite kazandırıyor.



BAŞAK: Bugün maddi konularda doğru kararlar alacak, birikime ve yatırıma önem vereceksiniz. Ailenizle ilgili aktiviteler önem kazanabilir, onlarla yapacağınız olumlu işbirlikleri ve vereceğiniz destek, sizi oldukça mutlu edecek.



TERAZİ: Çalışma yaşantınızda büyük bir hızlanma mevcut. Siz, başarıyı ve kazanmayı seviyorsunuz. Değişik işler konusunda kendinizi yenilemek ve, yeteneklerinizi denemek istiyorsunuz. Organizasyonlar yapmak yapınıza oldukça uygun



AKREP: Çevrenize karşı temkinli ve duyarlı davranıyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşın, onların size olan ilgileri çok yüksek. Güven duygunuzun gelişmesini sağlamalısınız.



YAY: Kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız. Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. Kendinize güveniyor ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz.



OĞLAK: Çevresel koşulların değişken tablolar çizmesi, sizin kararlı bir rota çizmenizi engelliyor. Sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Size gelecek olan iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz. Bugün sakin olmaya ihtiyacınız var.



KOVA: Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebilen siz; işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğine yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalmaya çalışmalısınız.



BALIK: Bugün, kendinizi huzursuz hissediyorsunuz.. Retro Neptün ve Satürn size derin duygular veriyor.. Hedeflerinize doğru yol almanız, siz mutlu etse de, isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabileceğiniz bir gün.

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