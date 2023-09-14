Yıldız falınız

KOÇ: Düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor Dikkatli olmalısınız.



BOĞA: Bugün arkadaşlarınız arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Maddesel katkılardan çok, yapacağınız manevi yardım bu konuda çevreniz de, rahatlayacak. .



İKİZLER: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz. Kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergileyin. Parasal konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın. Avantajlı durumdasınız.



YENGEÇ: Bugün kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğiniz zaman işleriniz kolaylaşıyor.



ASLAN: Duygusal konularda kafanız her an karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın. Yanlış olaylarla karşılaşabilirsiniz.



BAŞAK: Size değersiz görünen bazı şeyler başkaları için önemli olabilir. Derin ve keskin görüşler içindesiniz. Temel şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz. Kendinize güveniyorsunuz



TERAZİ: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle ertelediğiniz bazı özel işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz. Ele aldığınız

konuları sonuna kadar sabırla çalışarak bir takım problemleri gözünüzde büyütmeyin.



AKREP: Değişik fırsatların getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirirken Organizasyon çalışmaları içinde olabilirsiniz.



YAY: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Hedefleriniz ve tavırlarınız sizi zorluyor.



OĞLAK: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var.



KOVA: Siz duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz. Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu..



BALIK: Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil. Bugün, sezgileriniz oldukça mükemmel çalışıyor. Sadece enerjinizi doğru kullanmalısınız.





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