Yıldız falınız

KOÇ: Bugün karşıt Mars'dan olumlu etkiler alıyorsunuz. Sosyal yaşamınızda istediğiniz enerjiyi yakalarken, partnerinizle birlikte ortak çalışmalara katılacaksınız. Grup çalışmalar için her türlü girişimciliğinizi kullanacaksınız.



BOĞA: Ailenizin bazı masraflarına katkıda bulunmak isteyebilirsiniz. Gücünüzü sevdiklerinizle paylaşmak niyetindesiniz. Sevdiklerinizle ortak kararlar alacaksınız. Çeşitli parasal konular ve olaylar, gün içinde yerlerini alacaktır.



İKİZLER: Yakın dostlarınızdan alacağınız haberler, sizin için oldukça sevindirici olacaktır. Orijinal fikirli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Partnerinizle macera hissi yaşamak istiyor ve, birlikte yeni ve ortak kararlar alıyorsunuz.



YENGEÇ: Bugün maddi konularda istediğiniz başarı grafiğine kavuşmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Gücünüzü yükseltmek için bazı değerlerin önemli olduğunu kabul ediyor ve mütevazi olmak istemiyor kendinize güveniyorsunuz.



ASLAN: Güçlü enerjinizi hem kendiniz, hem de çevreniz hissediyor. Yapacağınız her şeyi, önceden tasarlamalısınız. Sosyal enerjinizi bazen yanlış kullanabiliyorsunuz. Sıra dışı duygular kapınızı çalabilir. Dikkatli olmalısınız.



BAŞAK: Bugün, ailenizle birlikte baş başa kalmak isteyeceksiniz. Onlarla duygu paylaşımı içinde olmanız, ortak aktiviteleri de gündeme getirecektir. Kafanızda tasarladığınız, satın almayı planladığınız eşyalar için uygun bir gün.



TERAZİ: Çevresel ilişkilerinizde sosyal aktivitenizin yüksek olduğu bir gün. Zihinsel enerjiniz olumlu ve algılama yeteneğinizi çok iyi kullanıyorsunuz.

Yaşamınız renklendirmek isteyebilirsiniz. Kendinizi kolayca ifade edeceksiniz.



AKREP: Liderlik özelliklerinizi ön plana çıkarmanız için gerekli enerjiye sahipsiniz. Maddi konularda hırslı ve mücadeleci yönünüzü vurguluyorsunuz.. Kişisel özgürlüğünüzü ikinci plana atmalı ve kendinizi ifade etmeyi hedeflemelisiniz.



YAY: Finans konularında karşı tarafın gücünden faydalanmak için, olumlu bir gün. Gücünüzü sınamaktan korkmuyor ve cesur bir şekilde olaylara sarılıyorsunuz. Dostlarınızın sizden beklentileri daima destekleyici tarzda gelişmektedir.



OĞLAK: İş birliğine önem vermeniz gerektiğini siz de fark ediyor ve bugün, daha sosyal olmaya gayret ediyorsunuz. Orijinal fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Kendinize özgün bir stil geliştirmekten yanasınız.



KOVA: Birlikte çalıştığınız kişilerin gücünden faydalanmanız için her türlü gerekli şarta sahipsiniz. Bugün, onların orijinal düşüncelerinden yola çıkarak, istediğiniz performansı yakalayacak ve başarınızı perçinleyeceksiniz.



BALIK: Duygularınızda yanılma payınızın bile olması, sizi çileden çıkarmaya yetiyor. Konuşmalarınızda emir verir gibi konuşmalarınız en yakın arkadaşlarınızın bile tepkisini alıyor. Bu konuda gerçekten çok dikkatli olmalısınız.

