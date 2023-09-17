KOÇ: Yönetici ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Yeni bir iş projesi ve görüşmeler gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız bir gün içindesiniz.

BOĞA: İş problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var.

Karşı tarafın istekleri, sizin tarzınızla çatışma halinde olabilir. Çekişmelerden uzak kalın.

İKİZLER: Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız. Bugün, kendinize güvenebilirsiniz fakat, bazı pürüzler gün içinde sizi rahatsız edecektir.. Kendinizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.

YENGEÇ: Satın alma duygunuz çok yoğun olduğu bugünde, keyifli alışverişler yapabilirsiniz..

Dostlarınızla birlikte, iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz. Kazançlarınızı arttırma konusunda gündeme geliyorsunuz.

ASLAN: İşinizle ilgili yeni ufuklara doğru gidiyorsunuz.

İsteklerinizi yaşama geçirirken, kendinizi güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmayı amaçlıyorsunuz

BAŞAK: İş yaşantınızda dikkat çekmekten hoşlanıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin yapıcı davranışlarından olumlu etkileneceksiniz. Kararlı davranmanız gereken olayların siz sunacağı avantajları görecek ve yönlendireceksiniz.

TERAZİ: Bugün, duygularınızda belli bir disiplin var.

Arkadaşlarınızla paylaşımlarınıza dikkat ediyor ve onların fikirlerine önem veriyorsunuz.

Çevrenizde bazı fırsatlara karşı kayıtsız kalamayacaksınız.

Sonuç sizin lehinize gelişecek.

AKREP: İşinizi severek yapıyorsunuz. Kendinizi ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak. İkna yeteneğinizin yüksek

YAY: Kişisel hırslarınızı ön plana çıkarmaktan korkmamalı ve olayların üzerine gitmelisiniz.

Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyor ve hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyor, fakat zorlanıyorsunuz.. .

OĞLAK: Maddi konularda kendinize gereken fırsatları tanımıyorsunuz. Bugün, istem dışı gelişmelere şahit olabilirsiniz. Yapmanız gereken davranış biçimi, olayları olduğu gibi kendinize özgün bir yorumla değerlendirmek olmalı.

KOVA: Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinize gereken özeni göstermek istiyor ve ona daha çok zaman ayırmak istiyorsunuz. Tutkularınızın ön planda olacağı bir gün içindesiniz. Çevrenizle ortak çalışmalar içinde olacaksınız.

BALIK: Hiç kimsenin siz yaklaşmasına izin vermiyorsunuz.

Bugün kendi doğrularınıza güvendiğiniz için, çevrenizle bazı pürüzler yaşamanız muhtemel. Bilinç altınız maddi kaygılarla dolu ve beklediğiniz performansı alacaksınız.