Yıldız falınız

KOÇ: Düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Bugün, size sunulacak teklifler karşısında bocalayabilirsiniz. Olayları her yönden görecelik kavramıyla bağdaştırdığınız için hata payını düşürüyorsunuz.



BOĞA: Bugün çevresel koşullarınızı yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, biraz da sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Olaylara oldukça isteksiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz.



İKİZLER: Karşı cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlara gireceksiniz. Bugün, duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlusunuz. Kalbi boş olanlar için her an her şey olabilir.



YENGEÇ: Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar geçirmeniz mümkün. İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda farklı detaylar üzerinde durmanız hoş değil. Geleneksel yönleriniz size zaman kaybettiriyor.



ASLAN: Zihinsel yoğunluk yaşamanıza rağmen sorumluluk almaya devam ediyorsunuz. İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve son günlerde gereğinden fazla kendinize yükleniyorsunuz.



BAŞAK: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı bir şey yok. Temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Kendinize güvenmelisiniz.



TERAZİ: Gereksiz alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. İlişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, enerjinizi sportif olaylarda kullanmamalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.



AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.



YAY: Bugün mantıklı davranıyorsunuz. İşlek ve kolay iletişim kurabileceğimiz kişilerle birlikte olacaksınız. Düşüncelerinizin yeniliklerle pekişecek. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.



OĞLAK: Canlı ve neşeli bir gün. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve farklı yaklaşıyorsunuz.



KOVA: Entelektüel çalışmalara önem vermeniz, içsel enerjinizi güçlendiriyor. Olumlu yansımalarla yaşamaktan hoşlandığınız için, işinizle yoğunlaşmaktan mutlu olduğunuz için karşılığını bekliyorsunuz.



BALIK: Toplumsal konularda sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün. İlişkilerinizde yaşadığınız olayların birçoğu, sizin özgünlüğünüzden ileri geliyor. Bugün, partnerinizin fikirlerinden olumlu etkileneceksiniz.

