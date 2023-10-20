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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.10.2023, 00:00
KOÇ: Düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Bugün, size sunulacak teklifler karşısında bocalayabilirsiniz. Olayları her yönden görecelik kavramıyla bağdaştırdığınız için hata payını düşürüyorsunuz.

BOĞA: Bugün çevresel koşullarınızı yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, biraz da sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Olaylara oldukça isteksiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

İKİZLER: Karşı cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlara gireceksiniz. Bugün, duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlusunuz. Kalbi boş olanlar için her an her şey olabilir.

YENGEÇ: Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar geçirmeniz mümkün. İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda farklı detaylar üzerinde durmanız hoş değil. Geleneksel yönleriniz size zaman kaybettiriyor.

ASLAN: Zihinsel yoğunluk yaşamanıza rağmen sorumluluk almaya devam ediyorsunuz. İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve son günlerde gereğinden fazla kendinize yükleniyorsunuz.

BAŞAK: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı bir şey yok. Temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Kendinize güvenmelisiniz.

TERAZİ: Gereksiz alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. İlişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, enerjinizi sportif olaylarda kullanmamalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.

AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: Bugün mantıklı davranıyorsunuz. İşlek ve kolay iletişim kurabileceğimiz kişilerle birlikte olacaksınız. Düşüncelerinizin yeniliklerle pekişecek. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

OĞLAK: Canlı ve neşeli bir gün. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve farklı yaklaşıyorsunuz.

KOVA: Entelektüel çalışmalara önem vermeniz, içsel enerjinizi güçlendiriyor. Olumlu yansımalarla yaşamaktan hoşlandığınız için, işinizle yoğunlaşmaktan mutlu olduğunuz için karşılığını bekliyorsunuz.

BALIK: Toplumsal konularda sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün. İlişkilerinizde yaşadığınız olayların birçoğu, sizin özgünlüğünüzden ileri geliyor. Bugün, partnerinizin fikirlerinden olumlu etkileneceksiniz.
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