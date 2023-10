Yıldız falınız

KOÇ: Çevrenizle iş birliği içine girebilir ve ortaklaşa çok para kazanabilirsiniz. Önünüzdeki fırsatları zekice değerlendirmelisiniz.. Güçlü enerjinizi karşı tarafa yansıtmakta oldukça ustasınız. Dinamik yapınız takdir görüyor.



BOĞA: Aktif yapınızı ön plana çıkarabilecek işlerle uğraşmalısınız. Enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri sıkı bir şekilde takip ediyorsunuz. Zıtlaşmalar, yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz.



İKİZLER: Enerjik yapınızı zorlayan işleri seviyorsunuz. Sıradan ve tek düze işler size göre değil. Bugün, şartlarınızı zorlamalısınız. Zaman akışı içinde bazı olayları kendi bünyenize göre yeniden yapılandırıyor ve yaşama geçiriyorsunuz.



YENGEÇ: Kişiliğiniz gereği her şeye sabırla yaklaşıyor ve olayların gelişimini bekliyorsunuz. Farklı ortamlarda, huzursuz yapınız ortaya çıkıyor. Aşk konusunda, sevdiğiniz kişilerin, duygusal problemleri kafanızı kurcalayabilir.



ASLAN: İş yaşantınızda atılımlar söz konusu olsa da, siz biraz daha beklemelisiniz. Önemli gelişmelerin başlangıcındasınız. Maddi konularda şartlarınızı zorlamadan, isteklerinizi belli bir disiplin içinde gerçekleştirmelisiniz.



BAŞAK: Titiz ve disiplinli yapınız, bugün oldukça işe yarayacak. Bazı olayları güçlü mantığınızla çözüyor sabırlı davranıyor, tutkuların sizi yanlış yönlendirmesine izin vermiyor ve sıkı bir disiplin içinde yaşamak istiyorsunuz.



TERAZİ: Dengeli olmanız ve yeniliklere açık yapınız her zaman göz dolduruyor. Bugün yaşamı enerjik algılıyorsunuz. Ev ortamında uzlaştırıcı bir tutum içindesiniz. Duygusal konularınıza, çevresel olayları karıştırmamaya çalışmalısınız.



AKREP: Maddi konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı bir şekilde kabul ettirmesini biliyorsunuz. Bugün; istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyor, hatta biraz da cesur davranıyorsunuz.



YAY: Bugün, düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyorlar. tepki almaktan korkmayın.



OĞLAK: Kendi düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınız zaman, başarılı oluyorsunuz.. Bilinç altınızda sizi yönlendiren olaylara karşısınız.. Tepkili olmadan önce düşünmelisiniz.



KOVA: İçsel güvensizliğinizi yendiğiniz zaman, çok daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmaya çalışmalısınız. Kişisel sorunlarınıza bazı dış etkenleri karıştırmamalısınız. Çelişkilerden uzak kalmaya çalışmalısınız..



BALIK: Duygusal konularınıza ailenizin karışması hiç de hoş olmuyor. Onların fikrini almak için danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşıt tarafın olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtmasını istemiyorsunuz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın