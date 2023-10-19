Yıldız falınız

KOÇ: Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz.



BOĞA: Aklınıza taktığınız konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto davranışları içindesiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, bir çok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Değerlerinizin farkındasınız



İKİZLER: İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına kararlar bile verebilirsiniz. Yaşamınızı zorlaştırmamalısınız.



YENGEÇ: Kararsızlıklar peşinde olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Sizi yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.



ASLAN: Aşk ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Maddi konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.. Birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.



BAŞAK: Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek olan ailenizi, ön plana çıkarmalısınız. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız.. Düşüncelerinizi ve bilgilerinizi kullanmak için tam zamanı.



TERAZİ: Gücünüzün farkındasınız. Bugün iletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere ı bir şekilde ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. Gelişmeleriniz olumlu bir şekilde takip ediyorsunuz.



AKREP: Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.



YAY: Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.



OĞLAK: Maddi konularda yaratıcılığınız kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz.



KOVA: Duygu ve düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi sakın üzmemeli. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.



BALIK: Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz. Birlikte hareket edeceğiniz kişilere dikkat.



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