KOÇ: Duygusal konularda bazı çekişmeler söz konusu olacak. Partnerinizle aranızda güç savaşı var. Olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak, enerjinizi istediğiniz gibi dengeleyeceksiniz. Bugün yeniden planlarınızı gözden geçirin.

BOĞA: Bugün duygusal ilişkilerinizde daha sert ve bencilce hareket edebilir, gücü sevdiğiniz için, bu tür davranışlar içine girebilir ve ilişkilerinizde çevresel koşullarınızın size yarar sağlayacak noktalarda odaklaşabilirsiniz.

İKİZLER: Çevresel koşullarınızı zorlayarak, hedeflerinize ulaşmaya alışmışsınız. Hayallerinizin altında yatan gerçek nedenlerle baş etmesini öğreniyorsunuz. Enerjinizi arkadaş çevrenizde daha belirgin ortaya koyuyorsunuz.

YENGEÇ: Toplumsal ilişkilerinizde gücünüzü yansıtabilecek çalışmalarla etkileyebilirsiniz. Duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz.

Bugün, özel durumlar söz konusu olacak.

ASLAN: Çevrenize inanmaktan çok, kendinize güvenmek istiyorsunuz. İsteklerinize yeni bir yön verme ihtiyacı içindesiniz. Çevrenizdeki birçok kişiye tepkisel yaklaşımlar içindesiniz. Parasal tablonunuz değişiyor.

BAŞAK: Yakınlarınızla fikirlerinizi paylaşırken daha temkinli olmalısınız. Sonradan fikir değişimleri yaşayacağınız için, arkanızdan olumsuz konuşmalarını önlemiş olursunuz.

Kardeşlerinizle bağlarınızı önemseyin

TERAZİ: İkna yeteneğinizin çok yüksek olduğu bir gündesiniz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri, sizin tarzınızla çatışma halinde olabilir.

Yeni iş projeleri gündemde olacak.

AKREP: Planlı bir şekilde davrandığınız zaman, olaylar kendiliğinden rayına oturuyor. Güçlü dostlarınızın destekleri ve sizin iş bitirici yanınız ortaya mükemmel bir sentez oluştururken karşılıklı çekişmelerden uzak kalmalısınız.

YAY: Bugün çevre ilişkileriniz güçleniyor. Ortak dostlarla bir araya gelecek ve onların fikirlerinden etkileneceksiniz. Sosyal ilişkilerinizi canlı tutmaktan hoşlandığınız için, size sunulan tekliflerde farklı istekler arıyorsunuz.

OĞLAK: Daha sosyal olma gereğini duymak için, önünüzde birçok neden var. Arkadaşlıkların ve dostlukların önem kazanması ve asil duygular için olmanız sizi olumlu pozisyonlara getirecek.

Bu dönem varlıklı kişiler ilginizi çekecek.

KOVA: Aşk ve işi bir arada yürüteceğinizden eminseniz bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekmekten korkmayın. Bazılarınızda iddialı bir tutum söz konusuyken, bazılarınız, iş hayatınızda yeniliğe ihtiyaç duyacaksınız.

BALIK: Arkadaşlık ilişkilerinizde dengeli olmak zorundasınız. Aşk ve dostluk kavramlarını karıştırmamalısınız. Seçimlerinizde her zamankinden daha dikkatli davranmalısınız. Engellerin sizi etkilemesine asla izin vermemelisiniz.