KOÇ: Bugünlerde sevdiğiniz kişiden çok fazla şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı arttırabilirsiniz.

BOĞA: Derin bir ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız, sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz.

İKİZLER: Enerjinizi kişisel egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz. Bugün sır saklamanızda yarar var.

YENGEÇ: İlişkilerinizde ketum davrandığınız bir gün. Sosyal çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda, güven arayışı içindesiniz.

ASLAN: Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla, kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz. Karşı cins ilişkilerinizde yoğun bir duygu alışı verişi içinde olacaksınız.

BAŞAK: Çevresel ilişkilerinizde derin ve anlamlı dostluklara önem veriyorsunuz. Yakın dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek. İşlek zekanızın pozitif yönlerinden faydalanmalısınız.

TERAZİ: Başlattığınız bir işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı, ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün.

AKREP: İyi niyet elçisi gibi ortalarda dolaşmanız, bazılarının kıskançlık hedeflerine maruz kalmanıza neden olabilir., Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız.

YAY: Gizli duygularının sizi esir etmesine izin vermemelisiniz. Araştırdığınız konularda elde edeceğiniz bilgileri hiç kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine incelemelisiniz.

OĞLAK: Mantıklı davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen, bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı , arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz.

KOVA: Sabit düşündüğünüz konularda daha da yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız.

BALIK: Güçlü egolarınız yüzünden, bugün olaylara karşı alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine, yaratıcılığınız konusunda farklı konularda yoğunlaşmalısınız.