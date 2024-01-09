KOÇ: Son günlerde, duygularınızda geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili beklentilerinizin size kazandıracağı sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, Ay'ın konumu kararlarınızda istemediğiniz değişimlere neden olabilir.

BOĞA: Maddi konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız her türlü çalışma karşılıksız kalmayacak.

Ay bilinçaltınızı yoğun bir şekilde etkiliyor. Yapacağınız her türlü çalışmalarınızda özgürce hareket etmek istiyorsunuz.

İKİZLER: Ortaklıklar konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi belli bir ölçüde götürmelisiniz.

Yeni başlangıçlar yapmak için gerekli enerjiye sahip olmanıza rağmen, araştırmacı yönünüz bazı girişimlerinizi yavaşlatacaktır.

YENGEÇ: Duygular ve istekler arasında farklı bir değişim söz konusu. İnatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda; doğal yapınızı korursanız, kişisel çekiciliğiniz etkili olacak.

ASLAN: Duygularınızda sabit davrandığınız zaman çevrenizle ilgili olaylara çekimser davranıyorsunuz.

Yollarla ilgili kazançlar gündeme gelecektir.

Kuşkucu yönlerinizi törpülemeli ve çevrenize çok daha fazla şans vermelisiniz.

BAŞAK: Karşılıklı ilişkilerinizde geleneksel davranmaktan hoşlanmadığınız bir gün. İstekleriniz ve yaşamınızla ilgili bazı sorunlarla tek başına mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Geçmişten gelen hatalara dikkat etmelisiniz.

TERAZİ: Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman, enerjinizin yükseldiğini hissediyorsunuz.Bugün, birçok kombinasyon işlerin sizi yoracağını bile bile, birçok işe soyunacaksınız.

Kendinizi ispat etmelisiniz.

AKREP: Maddi konumlarının size yeni bir çalışma alanına yönelmenize neden olacak. Bugün sevdiklerinizle sohbetler yapabilir ve aranızda birlik ve beraberliği güçlendirebilirsiniz. Çevresel paylaşımlarınız mükemmel gelişiyor.

YAY: Olayların arkasında farklı nedenler ararken, bulunduğunuz noktadan çok uzaklaşıyorsunuz.

Mantığınızın gerektirdiği davranışlardan uzaklaşmamaya çalışın. Duygusal takıntılarınız sizi yanlış kararlar almanıza neden oluyor.

OĞLAK: İşinizle ilgili sorumluluklarınız konusunda aşırı titiz davranıyor, hata yapmaktan çekiniyor ve düşünceleriniz toparlamak konusunda sorunlar yaşamak istemiyorsunuz.. Hırslı yapınızı ortaya çıkaracak olaylarla gündemdesiniz.

KOVA: Zihinsel olarak bulunduğunuz ortamdan çok farklı yerlerde olduğunuz için, sizi tenkit edenlerin sayısı bir hayli fazla. Ay'ın konumu, özel arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacağınızı gösteriyor. Sakin olmalısınız.

BALIK: Bugün, maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız hareketlerin sonucu sizi üzmemeli. Girişimci yapınız ve yenilikler ilginizi çekmesine rağmen, çevresel koşullarda bazı zorlanmalar olacaktır.