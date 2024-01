Yıldız falınız

KOÇ: Bugün çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. Yakın ilişkilerinize güçlü bağlarla bağlanmanızı sağlarken, yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz.



BOĞA: Maddi konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Bugün, sezgileriniz oldukça güçlü.



İKİZLER: Ailenize karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Sizi yargılamalarına izin vermemelisiniz. Sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılacaktır. Kendinizi hiç kimse ile kıyaslamayın.



YENGEÇ: Ay burcunuzda ilerlerken, kişisel özgürlüğünüze hiç kimseye ödün vermiyorsunuz. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz. Siz yaşamı farklı algılıyorsunuz.



ASLAN: Duygusal yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla sosyal organizasyonlar içinde olacağınız bu günde, girişimciliğiniz ön plana çıkıyor.



BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. Olabilecek aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Yaşama mantık çerçevesi içinde baktığınız için çözüme ulaşıyorsunuz.



TERAZİ: Amacınız yaşam kalitenizi yüksek tutmak. Bugün, ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Her zamanki denetimli davranışlarınızla, çevrenizde hayranlık uyandıracaksınız. Bugün, sezgilerinizde yanılmayacaksınız.



AKREP: Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Bugün kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi, hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.



YAY: Bugün değişik fikirler içinde bocalayabilirsiniz. Uzun vadeli beklentilere tahammülünüz yok. Her şeyin çok çabuk sonuçlanmasını isterken, hatalarınız gündeme gelebilir. Ailenizin değişik aktivitelerinde uyum sağlamalısınız.



OĞLAK: Kariyer evinizde ilerleyen Ay, sizi ikili ilişkilerinizde zorlayabilir. Geçmişle ilgili eski olayların gündem kazanmasından hoşlanmıyorsunuz. Kinci değilsiniz fakat kendinize yapılan haksızlıklar karşısında tepkilisiniz.



KOVA: Enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Ailenizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Maddi konulara yaklaşımınız, bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündeme gelecek. Yetenekleriniz mükemmel.



BALIK: Bugün, Ay'ın konumu finans hayatınızla ilgili olayları gündeme getirecektir. Birçok fikir arasında bocalamanız mümkün. Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişilerin etkisi altında kalabilirsiniz.

