Yıldız falınız

KOÇ: Bugün risk alma konusunda acele etmemelisiniz. Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek, kendinize zaman tanımalı ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmamalısınız. Güçlü kişilerin varlığı, sizi huzursuz edebilir.



BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesiniz bekliyor ve onları idare ederken, ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz. Sabırlı davranışlarınızla engeller kalkacak.



İKİZLER: Gün içinde fazla hareketli davranarak, çevrenizde sinirli ve huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Sizin değişen duygularınızdan haberi olmayan çevrenizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Akşam saatlerinde rahatlayacaksınız.



YENGEÇ: Aşk duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz oldukça yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. İçsel olarak yaşadığınız karmaşaya karşı önleminizi almalısınız.



ASLAN: İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir. Onların desteği ve sizi yönlendirmek istemeleri, hoşunuza gidecektir.



BAŞAK: Düşüncelerinizi gizlemek yerine imalı konuşmayı tercih edebilirsiniz. Çevrenize karşı esprili davranmak istiyor ve önleyemediğiniz duygularınız yüzünden dilinizi sivri kullanıyorsunuz. Bugün sır saklama eğilimindesiniz.



TERAZİ: Maddesel gerginlikler yaşayabilirsiniz. İş yaşantınızda belirgin bir canlılık mevcut. Düşüncelerinizi gizleme, saklama gereği duyacaksınız. Karşılıklı görüşmelerin yapılacağı bir gün. Yine de ikilem yaşıyorsunuz.



AKREP: Gücünüzün ve yeteneğinizin farkındasınız ve bugün kendi doğrularınıza güveniyorsunuz. Disiplinli ve aktif hareket etme çabası içinde olmanıza rağmen farklı düşüncelerin varlığı canınızın sıkılmasına neden olacaktır.



YAY: Çevrenizdeki kişilerin hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kişisel kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissedebilir ve sığınma duygusuna içinde arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.



OĞLAK: Bugün, arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Üstelik yalnızlık duygusu içinde kalabalık topluluklara karşı tepki oluşturabilirsiniz. Kendinize güvenmelisiniz.



KOVA: Büyük başarılara hazır olun. Yeni bir planlama içinde olacağınız gün içinde dostların gücüne ihtiyacınız olacak. Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal anlamda kendinizi yeni durumunuza alıştırmalısınız.



BALIK: Önemli kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz. Kendinizi şimdiden güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz, değişik kulvarlarda da önemli adımlar atmanızı sağlayacak. Sadece işlere odaklanmalısınız.

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