KOÇ: Mars kariyer evinizde , meraklı yönlerinizi ortaya çıkarmaktadır. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları size sorumluluk getirecek.

BOĞA: Birliktelikleriniz hakkında duygusal gelişimler göstereceksiniz. Karşı tarafın denge konusunda yapacağı hataları, kısa sürede bertaraf etmeniz mümkün. İhtimallerden yola çıkarak, asıl ulaşmak istediğiniz sonuca geleceksiniz.

İKİZLER: Kazançlarınızı arttırma konusunda, yaratıcılığınızı mantıklı bir şekilde kullanacaksınız. Plüton ruhsal evinizde ilerlerken istediğiniz başarıyı da beraberinde getirecek. Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeleri takip etmelisiniz.

YENGEÇ: Organizasyon yeteneğinizin belirgin olduğunu, çevrenize ispat edeceksiniz. Değişiklik size iyi gelecektir. İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz.

ASLAN: Aktivitelerinizin engellendiğini görmek canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır. Duygularınızı saklamak için birçok nedeniniz olabilir, gerginlikler canınızı sıkmamalı.

BAŞAK: Ortaklıklar ve iş yaşantınızda sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog, size tatmin duygusu sağlayabilir. Bazı düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz.

TERAZİ: Bugün düşünmeden ve aceleci bir şekilde sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız, duygularınızı denetim altında tutmalısınız. Bu, sizin için oldukça zor bir durum. Yaşamınızı irdelemekten vazgeçmelisiniz.

AKREP: Bugün Mars bilinçaltı evinizde ilerlerken, çevresel özelliklerinizde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz. Performansınızı güçlü bir şekilde karşı tarafa sergiliyorsunuz.

YAY: Kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin çok daha anlamlı olduğunu biliyorsunuz. Tenkit edilmek istemiyorsanız, kişisel duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz. Yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek.

OĞLAK: Duygusal sorunlarının nedeninde maddesel sorunların etkisini inkar edemezsiniz. Bugün katılacağınız bir toplantıda, yeni kararlar almanız mümkün. Yakın çevrenizin size sağlayacağı fırsatlar oldukça önemli. Bunu düşünmelisiniz.

KOVA: Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Satürn'den destek alıyorsunuz. Daha kararlı ve mantıklı düşünmeye başladınız. Bugün sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Ayrıca ortaklıklar konusu da gündeme gelecek.

BALIK: Duygu alışverişi içinde bulunduğunuz zaman, kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz. Bugün, yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz.