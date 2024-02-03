KOÇ: İçinizdeki enerjiyi desteklemek zorundasınız. Kişisel özelliklerinizi sergileyebileceğiniz özel günlerden biri. Sizin doğal ve yetenekli yapınızı çevreniz de fark ediyor. Bugün, birçok fırsatın gündem kazanacağı bir gün.

BOĞA: Hedefleriniz konusunda duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Duygularınızdaki değişimleri, çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz.

Bugün, sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz.

İKİZLER: Düşüncelerinizi, bulunduğunuz ortamlarda iddialı bir şekilde savunacaksınız. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan yaşama uygun bir tarzınız var. Çevrenizin tepkisinden çekinmemeli, bildiğinizi yapmalısınız.

YENGEÇ: Farklı düşüncelerinizi çevrenizle paylaşmak istiyor ve bu konuda ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz.

Bugün, güven verici bütünleşmelere önem veriyorsunuz. İdeallerinize özgüvenli bir şekilde savunmak zorunda kalabilirsiniz.

ASLAN: İddialı yönleriniz ortaya çıkıyor. Kendi düşüncelerinizi savunma ortamları yaratabilirsiniz.

Özgürlükçü yapınızı destekleyen kişilerle birlikte olmak size motivasyon kaynağı oluyor.

Çevrenizin tepkisel sözlerine aldırmayın.

BAŞAK: Temkinli hareket ederek, her şeyi önce karşı taraftan beklemelisiniz. Bilinçaltınızda yapılandırdığınız olayları yeniden gözden geçirmek için, elinize geçecek fırsatları kullanmalısınız.

Elinize ilginç fırsatlar geçiyor.

TERAZİ: Düşüncelerinizi çekinmeden söyleyeceğiniz bir gün. Duygularınızı yoğun yaşıyorsunuz.

Kafanıza koyduğunuz her şeyi anında gerçekleştirmek istiyorsunuz. Bugün, hızlı karar vereceksiniz. Hatalara karşı tedbirli olun.

AKREP: İsteklerimizde aşırıya kaçabileceğimiz bir gün. Duygusal derinliğiniz konusunda gizemli davranmayı yeğleyebilir, bilmediğiniz fakat öğrenmek istediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilir, yeni keşifler içinde olabilirsiniz.

YAY: Yerinizde duramıyor ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket ediyorsunuz. Kısa yolların söz konusu olacağı eğlenceli gezmeler gündeme gelecek.. Partnerinizle birlikte ortak kararlar alacağınız bir gün içindesiniz.

OĞLAK: Diplomatik yapınızla çalışma arkadaşlarınızı çok iyi idare ediyorsunuz. Rekabet etmeyi seviyor, ince zekanızla problemlere ustaca yaklaşıyorsunuz. Güvenli ortamların arayışı içinde olmanız, uygun bir davranış şekli.

KOVA: Yaşamınızla ilgili yeni bir dönem başlatmak isteyeceksiniz fakat kafanızdaki karmaşayı atmalısınız. Her şeyi fazla yargılamak zorunda kalacaksınız. İş yaşantınızda çevrenizle baş etmeniz her zaman mümkün olmayabilir.

BALIK: Kendinizi ifade ederken, karşı tarafın da sizi onaylamasını beklemeniz bazen hata olabiliyor.

Yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Yoğun işlerin sizi kuşattığını görmek, temponuzun artmasına neden olacak.