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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.02.2024, 00:00

KOÇ: Ona karşı hisleriniz başka şeyler söylediği halde günlük hayatta davranışlarınız farklı. Sizi buna iten nedenler ise ciddi sosyal kurallar. Bu şekilde davranmanız da aslında sizin için risk olabilecek koşulları önleminizi sağlıyor.

BOĞA: Yakınlarınızla yapmayı planladığınız seyahat için kendi arzularınız önemli. Bu konuda haklısınız.
Fakat, çok da fazla detaylar konusunda ısrarcı olmayın. Şimdilik maddi konularda da zor durumda kalacağınız bir durum görünmüyor.

İKİZLER: Sevdiğiniz kişi ile yaşadığınız zıtlaşmalar, yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz. Sakinliği denemelisiniz. Bugün Ay kombinasyon burcunuz Teraziden destek veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.

YENGEÇ: Bugünlerde sağlığınızla ilgili beslenme konusuna önem vermeniz sizin için olumlu bir gelişme.
Her kafadan çıkan tavsiyelere de çok kulak veriyorsunuz ve etkileniyorsunuz. Uzmanların öğütlerine önem verin. Ruh haliniz olumsuz.

ASLAN: Karşı cinsten arkadaşlarınızın yanında kendinizle ilgili özel konularınızı ulu orta konuşmayın.
Gerçekte bu konuda katı denecek kadar dikkatlisiniz fakat bazen öyle ortamlar oluyor ki farkında olmadan birçok şey konuşuluyor.

BAŞAK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bu tür durumlara karşı geliştirdiğiniz kendi iç disiplininiz sizin için bir sigorta oluyor. Daha sonra gelişebilecek olumsuzlukları daha baştan denetliyorsunuz.

TERAZİ: Partnerinizle ilgili anlaşmazlığında bugün hatayı kendinizde arayın. Çünkü, ebeveynlerinizle ilgili tartışmalarınızda kendinizi merkeze koyarak etrafınızı önemsemiyorsunuz. Haklı olsanız bile bu şekilde davranmamalısınız.

AKREP: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz.
Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz.
Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz.

YAY: Kendi düzenini seven biri olarak baskıya gelemiyorsunuz.
Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınız zaman başarılı oluyorsunuz. Aşk sadece 'ben' duygusu değildir. Oysa siz her şeyi kendi doğrularınıza göre yorumluyorsunuz.

OĞLAK: Duygularınızla yaşadığınız zaman sizi anlamak o kadar zor ki. Alınganlık gösterebilir, çevrenizi kırabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zaman, olayları gözünüzde fazla büyütüyorsunuz.
Eski hataları artık tekrarlamamalısınız.

KOVA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli.
Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

BALIK: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız tavan yapabilir. Yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da daha sonra dostlarınız hak verecek.

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