KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.

Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sinirlisin dikkat.

BOĞA: İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek.. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

İKİZLER: Bugün, enerjinizi düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken bir çok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.

YENGEÇ: Bugün, değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını hızlıca değerlendirmelisiniz. İlginç, konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.

ASLAN: Duygusal romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız.

Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Strese dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak, duygusal coşkular yaşayacaksınız.

TERAZİ: Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor.

Bugün ince hesaplar ve planlar içindesiniz.

Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.

AKREP: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde bir çok zincirleme işin üstesinden gelebileceksiniz

YAY: Duygularınız oldukça yoğun gelişiyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız.

OĞLAK: İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boş ise, çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Bugün İletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek.

KOVA: Bugün partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak.. İnatçı ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları fazla abartmaya başladınız.

BALIK: Arkadaşlarınızla aranızda duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir. Dikkatli olun.