KOÇ: Yaptığınız işi severek yapacak, ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Kendinize güveninizle çok işler başaracaksınız. Kibirli davranışlar sergileyebilir, tepkileri üzerinize çekebilirsiniz.
BOĞA: Bugün sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izleyeceğiniz için çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu; şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir.
İKİZLER: Bugün bireysel romantizm yerine, arkadaşlarınızla birlikte olmayı tercih edeceksiniz. Bazılarınız için kısa süreli aşklar da söz konusu olabilir. Bunları gözünüzde büyütmemeli, olayları akışına bırakmalısınız.
YENGEÇ: Çalıştığınız yerde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları başınızı ağrıtabilir. Her türlü riskten uzak kalmalısınız.
Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissediyorsunuz.
ASLAN: Yolunda gitmeyen sosyal ilişkileriniz yön değiştirecek.
Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanırken, ilişkinizi ve kendinizi sorgulamaya başlayacaksınız.
Bugün çevrenize yardım etme isteği içindesiniz.
BAŞAK: Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı enerjiyle birçok kombinasyon çalışma içinde olacaksınız.
Aşkın gücüne inanıyor, duygusal yaşamınızdaki problemleri çok fazla büyütüyorsunuz.
TERAZİ: Gücünüzün farkında olmanıza rağmen, hırslı yapınızı daha da körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz.
Toplumsal olaylarda zincirleme konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor.
AKREP: Yaşamla ilgili ilginç fikirleriniz var. Olayları kendi çabanızla yönlendirmek ve idealleriniz doğrultusunda karar vermek istiyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çabalıyorsunuz.
YAY: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak ve çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli.
OĞLAK: Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konuları başkalarının yorumlamasına karşısınız.
Yaşam kalitenizi arttırma konusundaki olumlu çabanız sonuç veriyor. Üst düzey görüşmeleriniz olacak.
KOVA: Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Uzun süredir dostluk çerçevesi içindeki ilişkiler, aşka dönüşecek.
Kalbi dolu olanlar için farklı konumlar da söz konusu.
BALIK: Bugün harcamalarınız konusunda daha dikkatli olmalısınız.
Siz para harcamayı çok seviyorsunuz. Özellikle zevklerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Yalnız kaldığınız zaman daha istikrarlı kararlar veriyorsunuz.