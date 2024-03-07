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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.03.2024, 00:00

KOÇ: Yaptığınız işi severek yapacak, ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Kendinize güveninizle çok işler başaracaksınız. Kibirli davranışlar sergileyebilir, tepkileri üzerinize çekebilirsiniz.

BOĞA: Bugün sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izleyeceğiniz için çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu; şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir.

İKİZLER: Bugün bireysel romantizm yerine, arkadaşlarınızla birlikte olmayı tercih edeceksiniz. Bazılarınız için kısa süreli aşklar da söz konusu olabilir. Bunları gözünüzde büyütmemeli, olayları akışına bırakmalısınız.

YENGEÇ: Çalıştığınız yerde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları başınızı ağrıtabilir. Her türlü riskten uzak kalmalısınız.
Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissediyorsunuz.

ASLAN: Yolunda gitmeyen sosyal ilişkileriniz yön değiştirecek.
Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanırken, ilişkinizi ve kendinizi sorgulamaya başlayacaksınız.
Bugün çevrenize yardım etme isteği içindesiniz.

BAŞAK: Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı enerjiyle birçok kombinasyon çalışma içinde olacaksınız.
Aşkın gücüne inanıyor, duygusal yaşamınızdaki problemleri çok fazla büyütüyorsunuz.

TERAZİ: Gücünüzün farkında olmanıza rağmen, hırslı yapınızı daha da körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz.
Toplumsal olaylarda zincirleme konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor.

AKREP: Yaşamla ilgili ilginç fikirleriniz var. Olayları kendi çabanızla yönlendirmek ve idealleriniz doğrultusunda karar vermek istiyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çabalıyorsunuz.

YAY: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak ve çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli.

OĞLAK: Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konuları başkalarının yorumlamasına karşısınız.
Yaşam kalitenizi arttırma konusundaki olumlu çabanız sonuç veriyor. Üst düzey görüşmeleriniz olacak.

KOVA: Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Uzun süredir dostluk çerçevesi içindeki ilişkiler, aşka dönüşecek.
Kalbi dolu olanlar için farklı konumlar da söz konusu.

BALIK: Bugün harcamalarınız konusunda daha dikkatli olmalısınız.
Siz para harcamayı çok seviyorsunuz. Özellikle zevklerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Yalnız kaldığınız zaman daha istikrarlı kararlar veriyorsunuz.

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