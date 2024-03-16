KOÇ: Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir.
Her anlamda güçlü ve güzelsiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.
Gün içinde, bir takım zorluklarla karşılaşmanız, sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.
BOĞA: Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız.
İletişim konularında, isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamalısınız.
İKİZLER: Partnerinizin duygularına değer vermeli ve olayları, onun açısından değerlendirmelisiniz.
Çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.
Seviyeli sohbetlerde bulunmayı istiyorsunuz.
YENGEÇ: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alış verişi içindesiniz. Aranılan bir kişi olmaktan mutluluk duyacaksınız.
ASLAN: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. Günün ilerleyen diliminde kendinizle ilgili planlarınızı aktif ve hızlı bir şekilde uygulayacaksınız.
BAŞAK: Paylaşma duygunuzun yoğun olduğu günlerde, yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Aşk konusunda doğru zamanı beklemelisiniz. İlişkilerinizde istediğiniz ilgiyi görecek, arkadaşlarınızın bazı tekliflerine kayıtsız kalamayacaksınız.
TERAZİ: Sürekli değişimler içindesiniz.. Partnerinizle olan ilişkilerinizde samimi davranıyorsunuz.
Bağımsızlık duygularınızda çılgınlık gizli ve bu özelliğinizi ilişkinize yansıtmaktasınız.
Ön plana çıkacak davranışlar içindesiniz.
AKREP: Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzu sizde fark ediyorsunuz. Duygusal yaralanmalara açık bir gün içindesiniz. Olayları derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Kaygılarınız daha da artıyor.
YAY: Çevrenize karşı atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmeli ve çalışırken, kendinizi fazla kaptırmamalısınız.
OĞLAK: Yoğun çalışma temponuzu sayesinde, bir çok başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.
KOVA: İş birliğini seviyor olmanız, çevrenizin de çoğalmasına neden oluyor. Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle kanalize edebiliyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.
Güzel fırsatlar gündeme gelecek.
BALIK: Bugün çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir.
Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Biraz daha sabırlı olmayı öğrenmek zorundasınız.