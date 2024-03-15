KOÇ: İş münasebeti nedeniyle katılacağınız ortamda ilginizi cezbedecek konular olacak ve burada mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz.

Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği, enteresan kişilerle tanışabilirsiniz.

BOĞA: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz.

Bugün, her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

İKİZLER: Yaşantınızla ilgili yeni kararlar almak için acele etmeyin. İkili ilişkilerinizde yeni bir akış içine giriyorsunuz. Çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalmamalı fakat enerjinizi bloke edecek konulardan uzaklaşmalısınız.

YENGEÇ: İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Yeni projeler peşindesiniz.

ASLAN: Uygulamaya çalıştığını yeni işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun. Fakat, kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Bu nedenle, kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmeye çalışın.

BAŞAK: Artık çok gerilerde kalan nostaljik ilişkilerinizdeki serüvenleri bir kenara bırakın. Çünkü hala aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz.

Yollarınız bir daha kesişmeyecek farkındasınız.

TERAZİ: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel bir şey.

AKREP: İş konusunda çoğul düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. İsteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.

YAY: Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz.

Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz ve geriye çekiliyorsunuz.

Sinir siteminizin hassas olduğunu unutmayın.

OĞLAK: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır.

Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.

KOVA: Siz aşka her zaman çok önem veren bir kişi olarak her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz.

Partiden partiye koşarken katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

BALIK: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz.

Çünkü Venüs'ün burcunuzda ilerlemesi aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman son derece huzursuzlaşıyorsunuz.

Uykunuzu ihmal etmemelisiniz.