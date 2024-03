Yıldız falınız

KOÇ: Kariyerinizle ilgili yeni açılımlar söz konusu olacak. Garantili işlerden hoşlandığınız için, yeni başlangıçlar konusunda tereddütlü davranıyorsunuz. Merkür, yazılı anlaşmalar konusunda sizi destek verirken yüksek performans sergiliyor.



BOĞA: Takıntılı düşünceleriniz yapmanız gereken işlerin gecikmesine neden oluyor. Çevresel koşulların sizi desteklemesine rağmen, içinize sinmeyen bir şeyler var. Zamanınızı sistematik kullanırsanız, enerji alışverişleriniz olumlu gelişecek.



İKİZLER: Dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde, keyif alınarak dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Fikir yürütmeniz mutlak şekilde gerekiyormuş gibi kendinizi koşullandırmayın.



YENGEÇ: Canlı ve neşeli bir gününüzdesiniz. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. İletişim içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Bugün riskler ve ilginç ortamlar ilginizi çekiyor ve macera yaşama isteği beliriyor.



ASLAN: Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebilen siz, işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğine yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalmaya çalışmalısınız.



BAŞAK: Bugün kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. Karşıt Neptün size derin duygular veriyor. Hedeflerinize doğru yol almanız, siz mutlu etse de isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz.



TERAZİ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyor ve hırslarınızın esiri oluyorsunuz. Merkür aktif yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek istiyorsanız, güçlü bir iş birliğine ihtiyacınız olacak.



AKREP: Yaşamda talebinizin çok fazla olduğu bir gün içindesiniz. İsteklerinizdeki artış, motivasyon gücünüzü etkilerken, duygusal ilişkilerinizde istenmeyen karışıklığa neden olabilir. Kısa vade çözümlerle durumu yatıştırmalısınız.



YAY: Bugün enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yaşam evinizdeki Merkür, düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda istediğiniz desteği veriyor. Zihinsel aktivitenizin yoğun ve güçlü olması istediğiniz şartları size sunacaktır.



OĞLAK: Çalışma hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz felsefi gözlüklerle olaylara bakmaya çalışın. İpler elinizde olmasa da çok sesliliğe karşı yaklaşımlarınızı daha ılımlı hale getirmelisiniz.



KOVA: İlişkiler konusunda aceleci kararlar almamalısınız. Sürekli değişim yaşıyorsunuz. Uranüs'ün etkileri yüzünden kafanız bir hayli karışabilir. Enerjinizi doğru kullanmanız gerektiği konusunda kendinizi disipline etmelisiniz.



BALIK: Finans evinizdeki Merkür karşılıklı ilişkilerinizi aktif bir şekilde etkiliyor. Uzun süredir yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz ve işlek zekanız sayesinde engelleri aşacaksınız.

