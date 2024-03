Yıldız falınız

KOÇ: Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve kendinizi ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çoğu kez çıkmaza giriyor.



BOĞA: Yaratıcılığınızı doğru kullandığınız zaman, her şey kısa sürede çözülüyor. Bugün, dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.



İKİZLER: İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Çabalarınız ve amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri tüm yönleriyle kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor.



YENGEÇ: Kararlarınızı alırken, duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için gecikmeler yaşıyorsunuz.



ASLAN: Bugün gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Eğer sanatla uğraşıyorsanız, çalışmalarınızı daha çok yoğunlaştırmalısınız.



BAŞAK: Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz. Günlerdir belirsizliğini korurken aklınıza takılan konular varsa, araştırmalarınızda yoğunlaşacaksınız. Değişimlere hazırlanmalısınız.



TERAZİ: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınızda yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz.



AKREP: Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz. Sosyal yaşantınızda kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz. Çevrenizi yönetmeyi seviyorsunuz.



YAY: Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz. En büyük kusurunuz hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Bugün gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz.



OĞLAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Atılımlarınızı doğru bir şekilde yapmalısınız.



KOVA: İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için size aktarılan düşüncelere tepki gösterebilirsiniz.



BALIK: Yaşam enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ortamlarda tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. Karşı cinsle aranızda ani gelişen elektrik var.

