KOÇ: İdealleriniz çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Siz sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz.

BOĞA: Huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz. Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, hata kabul etmiyorsunuz.

İKİZLER: Yaratıcı yönlerinizin size sağlayacağı avantajları düşünerek yeni bir düzen içindesiniz.

Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor. Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz.

YENGEÇ: Sevdiklerinizle bir araya gelerek, özellikle eski konularla ilgili unutulmuş ve açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız.

Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da bazı konularda problemler artabilir.

ASLAN: Son günlerde duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız. Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz.

Kendinize fırsat yaratmalısınız. Duygularınızla ilgili yoğunluğunuza dur diyemiyorsunuz.

BAŞAK: Kısa yollar yapmalı ve görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz. Bugün yeniden yapılanmaya ihtiyacınız duyacaksınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız.

Baskıcı kişilerden kaçmayı yeğliyorsunuz.

TERAZİ: Bugün kendinizden başka hiç kimsenin düşünceleri önemli olmayacak. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini sizde biliyorsunuz.

Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartları karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

AKREP: Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalı, gerekli atılımlara başlamalısınız.

YAY: İsteklerinizdeki fiziksel artışlar sizi karşı cinse karşı oldukça çekici yaparken, vazgeçilmez olduğunuz duygularına kapılabilirsiniz Katılacağınız bir grup aktivitesinde karşılaşacağınız kişi, seveceğiniz bir kişilik olabilir.

OĞLAK: Uzun süredir önemini kaybetmiş olaylar yeniden ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan sağlıklı ve mantıklı düşünmelisiniz.

Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bu günde, girişimci yapınız ön plana çıkacak.

KOVA: Siz kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyorlar.

Bugün tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız.

BALIK: Bugün, bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağı olduğunuz kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir. Yapmanız gereken aktiviteleri ince ayrıntılarla planlayın.