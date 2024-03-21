KOÇ: Kısa yollarla ilgili fırsatlar söz konusu. Dalgınlıkların sorun olabileceğiniz unutmamalısınız.

Yönetici gezegeninizin ilişkiler olaylar üzerinde olumlu etkisi olacak. Sizin gibi orijinal düşünen kişilerle bir arada olacaksınız.

BOĞA: Birçok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Yapmanız gereken tek şey sakince düşünerek, olayları kısa sürede toparlamanızdır.

Maddesel değerlerinizi sorgulamak için gerekli tüm şartları koordine edebilirsiniz.

İKİZLER: Duygusal konularınızda hassas olacağınız bir gün. Çevrenizdeki kişilerin desteğinizi bekliyorsunuz. Uzun süredir aklınıza taktığınız konularla ilgili planlar yapabilirsiniz. Partnerinizden de bu konuda anlayış bekliyorsunuz.

YENGEÇ: Her türlü şartlar sizden yana gelişiyor. Planladığınız çalışmaları yaşama geçirme konusunda hızlı hareket etmelisiniz. Beklediğiniz sonuçlar istediğiniz yönde ilerlerken, iyimserlik duygularınızdan vazgeçmemelisiniz.

ASLAN: Olumsuzluklardan etkilenmek istemiyorsanız, enerjinizi olumlu yönlendirecek şekilde kendinizi yönlendirmelisiniz. Kararlarınızın sizi yanlış yerlere sürüklemesinden korkuyorsunuz.

Çelişki yaratmaktan kaçının.

BAŞAK: Yeni bir başlangıç ve yenilenme, gelecekte çok önemli kişileri karşınıza çıkaracak. İlişkilerinizi sorgulamak adına başkalarını baskı altına almamalısınız. Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gereken bir gün içindesiniz.

TERAZİ: Bazılarınız, ruhsal anlamda kendilerini zayıf hissederlerken, zaaflarında artışlar olabilir.

Bugün, görüşeceğiniz kişilerin ilginç gelebilecek teklifleri karşısında, tercih hakkınızı acele etmeden mantıklı bir şekilde kullanın.

AKREP: Arkadaşlarınızdan beklediğiniz ilgiyi görmediğiniz zaman, duygularınız yaralanıyor. Başarı kazanırken, aynı zamanda düşmanlarınız çoğalıyor.

Şüpheci ve baskıcı yönleriniz nüksettiği zaman, gereksiz tartışmalar çıkarıyorsunuz.

YAY: Maddi konularda sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Size gelecek olan iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz.

Yönetilmekten hoşlanmadığınız için çalışmalarınızda girişimci insanları tercih ediyorsunuz.

OĞLAK: İnatçı yapınızı daha da körükleyecek olayların ortasında bulunuyorsunuz. Çevrenizde çalışan insanların sizinle ayni potansiyele sahip olmaları mümkün değil. Maddi konularda beklediğiniz gelişmeyi henüz yakalayamadınız.

KOVA: Akrabalarınızla beklenmeyen gelişmeler canınızı sıkabilir. Yaşama olumlu bakışınız sayesinde sorunların üstesinden kolayca gelebilirsiniz. Düşüncelerinizi açıklarken, çevrenize karşı kırıcı olabilir onları üzebilirsiniz.

BALIK: Hayallerinizi gerçekleştirmek için, işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, çevrenize karşı önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz.

Aslında kişiselliğinizi ortaya koymak için ekstra bir çabaya ihtiyacınız yok.