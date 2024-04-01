KOÇ: Sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz.

Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir. Detaylar canınızı sıkabilir.

BOĞA: Siz her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Sorunları önleme için küçük molalar vermeli ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.

İKİZLER: İş yerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesiniz istemiyorsanız, onların fikirlerini de almak zorundasınız.

Bugün bireysel davranmak isteyebilirsiniz.

Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçirmekte çok zorlanıyorsunuz.

ASLAN: Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz. Kendinizi zorlamayın.

BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz. Yeteneklerinizi kullanın.

TERAZİ: İşinizle ilgili çalışmalarda motivasyon birliğine ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Yalnız kalmak da istemiyorsunuz.

AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz.

Karşı cinsle ilişkilerinizde çok şüphecisiniz.

Yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.

YAY: Bugün elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz.

Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz.

Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız, farklı dallarda da çalışmalısınız.

OĞLAK: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyor bazen olumlu olmayabilir. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişilerde hata yapabilir. Bugün ince işler peşinde koşacaksınız. Doğru yolu bulmalısınız.

KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir.

İçsel dinginliğinize önem vermelisiniz.

BALIK: Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz.

Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Yapmak istediğiniz bir çok işin listesiniz yapın ve aceleye getirmeden tüm işlerinizi toparlayın.