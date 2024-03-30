KOÇ: Düşündüğünüz olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızın daha da karışmasına neden olabilirsiniz.

Duygusal ilişkilerinizde istemediğiniz saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.

Yaşam kalitenizi yüksek tutuyorsunuz.

BOĞA: İş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz.

Çevre ilişkilerine eleştirici davranacağınız bir gün. Büyük ve kalıcı başarıları sevdiğiniz için küçük olaylara tahammülünüz yok.

İKİZLER: Hafızanızı kullanmanız gereken konularla ilgili bazı oluşumlar gündeme gelebilir. Kardeşler ve kan bağı olduğunuz kişilerin güvenliği söz konusu olacaktır. Duygularınızı kolay ifade edemeyeceğiniz bir gün içindesiniz.

YENGEÇ: Yoğun ilişkileri seviyorsunuz. Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz.

Kolay tatmin olmayan bir yapınız var.

ASLAN: Bugün, içsel disiplininiz mükemmel bir şekilde seyrediyor. Finans konularında başarılısınız.

Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacak ve çevrenizde değişim rüzgarları estireceksiniz.

Kısa yollarla ilgili planlarınız için gerekli tüm detayları gözden geçirmeli ve atılımlarınızı doğru bir şekilde yapmalısınız.

BAŞAK: Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız başarınızı daha da güçlendiriyor. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştireceksiniz. Kariyerinizle ilgili mesleki çalışmalarına hız kazandıracaksınız.

TERAZİ: Çevrenizde size karşı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Bugün başarılı olma konusunda güçlük çekmeyeceksiniz. Detaylar konusunda sizin farklı yaklaşımlarınız var.

AKREP: İsteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zorda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Beklediğiniz haberlerde sürpriz gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız.

YAY: Maddi konularda istekleriniz hiç bitmiyor.

Satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. İstediğiniz her türlü şartları karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

OĞLAK: Balıktaki Mars'dan olumlu etkiler alıyorsunuz.

Sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan istediğiniz haberleri alacaksınız. Yönetici gezegeninizin konumu, birtakım işlerinizi çevrenizle halletmeniz gerektiğini söylüyor.

KOVA: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Bugün yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız.

BALIK: Uzak yollarla ilgili kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız, bazı bilgi birikimlerinizden yararlanabilirsiniz. Üstün yönleri olan akıllı kişilerden hoşlandığınız için, yüksek bir yaşam standardı peşindesiniz.