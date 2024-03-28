Yıldız falınız

KOÇ: Sizi tatmin edecek işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Güneş burcunuzda ilerlerken olabilecek sorunları ve her şeyi ince ayrıntısına kadar düşünmelisiniz.



BOĞA: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz ama bazen olumlu olmayabilir. Derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışmalı doğru yolu bulmalısınız.



İKİZLER: İş yerinizdeki kişileri çok çabuk ikna ediyorsunuz. Fakat, onların sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.



YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesiniz istemiyorsanız, onların fikirlerini önemseyin. Bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz. Yaşantınıza renk katacak işler geliyor.



ASLAN: Bugün, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyor, kendinizi yoruyorsunuz.



BAŞAK: Düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz. Yetenekleriniz ortada.



TERAZİ: İşinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyon birliğine ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Çekiciliğini mükemmel.



AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir süre daha devam etme olasılığına rağmen, sınırları zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.



YAY: Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız, iş yaşantınıza yeni kazançlar eklemelisiniz.



OĞLAK: Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta fakat sakinsiniz. Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.



KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Bazı fedakarlıklar yapmanız sizi rahatlatacak.



BALIK: Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz. Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Bugün yapmak istediğiniz birçok işin listesiniz yapın. Taviz konusunda temkinli davranıyorsunuz.

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