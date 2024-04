Kadın gibi erkekler; erkek gibi kadınlar

Ne yazık ki son yıllarda her şeyimiz değişmiş durumda.

Ben artık dünyanın matematiksel olaylarını daha bir düşünür oldum işim edebiyat olduğu halde.

Acaba şaka yoluyla çoğu kez takıldığımız "dünya tersine dönüyor" durumları gerçek oldu da haberimiz mi yok... Her şey almış başını gidiyor da biz hangi konuya değinelim diye kara kara düşünme modundayım.



BIÇKIN KIZ MODELLERİ

Kadın haklarından yana olsam da; feminizm rüzgarına da fazla kapılmış değilim. Nedense güçlü bir aile kavramı içinde büyüdüğümden mi ne hala büyüklerime bunca yıl sonra hesap verme alışkanlığımdan vazgeçemedim.

Malum İzmirli olmanın getirdiği bir özellikle şehrimi sıkı sık ziyaret ederim.

88 yaşında annemin de İzmir'de yaşamasından dolayı hasret giderme duygularımı tahmin edersiniz. İzmir gecelerinde arkadaşlarımla birlikte olduğum zamanlar sık sık annemi gece boyunca arar, hala nerde olduğuma dair bilgilendiririm. Büyüklerimiz her şeyimizdir... Bizim için elzem olan duyguların yerinde artık yeller esiyor.

Sokaklarda bıçkın kız modelleri...



KADIN KİBAR VE ZARİFTİR

Ellerinde sigaralarıyla erkeklere taş çıkartan küfürlerini duyduğum zaman yine annelerimizin komik bir lafı geliyor ve gülüyorum. "ebe elinden düşürmüş" misali... kızlarımız muhteşem.

Annelerimizin kaşı gözüyle hareket eden bizler mi yanlıştık diye düşünüyorum da... Tartışmaya açık bir durum olsa gerek. Her iki tarafın kendine göre yanlışları olabilir de.

Günümüzün kızlarının bu denli erkeklerle yarışırcasına hareket etmesine hala anlamış değilim. Çok eski kafalı olmadığım halde kadın kadın gibi, erkek erkek gibi olmasından yanayım desem bilmem bana ne kadar hak vereceksiniz? Kız annesi olanların anlattıklarımı daha iyi özümleyeceklerimi biliyorum. Kadın kibardır zariftir. Narindir.

Hoşluktur. Geleceğin annesi, toplumu yönlendirecek nesilleri doğuracak kadındır. Babaların özelikle "benim kızımı bir ordunun içine atsanız hiçbir şey olmaz" sözlerinin komplikasyonu olarak karşımıza naiflikten uzak bir genç kız modelinin erkekleri tembelliğe alıştırdıklarını bilseler böyle konuşurlar mıydı acaba?



KIRMIZI YEŞİL PANTOLONLAR

Gelelim erkek çocuklarımıza; onlarda sanki "neden biz kız olarak dünyaya gelmedik" misali... kırmızı yeşil pantolanlarıyla ( bu arada modaya karşı değilim ) feminen davranışlarıyla kızların arka sırasına geçmiş durumdalar. Kızlar düdük çalıyor erkekler sıraya diziliyor misali.

Sorumluluklarını kadına yükleyen erkeklerin geçtiği yollar malum. Güçlü kadın modeli zayıf erkek zümresi yaratırken; doğanın dengesi sarsılmış durumda. Geçenlerde bir arkadaşımın kızının evliliği bitme noktasına gelmiş; eşinin çalışmadığından, her şeyi kendi yüklenmekten bıktığından falan anlatan, kızın serzenişleri içimi acıttı da bu toplumsal bir yara olduğu için söyleyecek bir şey bulamadım. Çünkü konuşacak çok şey vardı. Hangi ucundan tutmak gerekiyor, o bile başlı başına uçsuz bucaksız sorunlar zinciriydi. Güçlü kadın topluluğu yaratalım derken ipin ucunu kaçırdık galiba. Çocuklarımıza yanlış roller verirken; elimizde olmadan biz erkek anneleri zaten doğuştan imtiyaz sahibi ilan ettiğimiz paşa oğullarımızı iyice şımarttık. Bu erkeklerin karşısında güçlü kadın profili kendiliğinden oluştu ve roller değişti. Şimdilerde masal kıvamında kalan sorular askıda kalıyor.



günün sözü NERDE ESKİNİN NAİF,

ZARİF KADINLARI..

HANİ CESUR ÇALIŞ-

KAN ERKEKLERİ...

