KOÇ: Çevrenize karşı iyi niyetiniz çoğu kez yanlış anlaşılıyor. Başkalarının fikrini almayın. Siz sağlıklı düşünüyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte ortak üreteceğiniz projelerde onların duygularınıza değer vermelisiniz.

BOĞA: Duygusal anlamda anlaşılmaya ihtiyacınız var. Güven duygunuzun körüklenmesi gerekiyor.

Ortaklıklar ve sosyal statünüz için partnerinizin fikirlerine ihtiyacınız olabilir. Onun enerji yüklü olması sizi de olumlu etkiliyor.

İKİZLER: Ailenizin bazı konularına kesin çözümler üretebilirsiniz. İşinizle ilgili yeniliğe açık bir gün içindesiniz. Bugün güçlü yönleriniz bir kez daha ortaya koyacaksınız. Maddi konularda yeni başlangıçlardan korkmuyorsunuz.

YENGEÇ: Hedeflerinize doğru yol almanız siz mutlu etse de isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için daha fazla beklemeyin.

Özel problemleriniz gündemde.

ASLAN: Bugün derin ve nostaljik konuşmalar içinde olacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz. Yaşam kalitenizi yükseltmek için başarılı adımlar atıyorsunuz.

BAŞAK: Değişimden hoşlandığınız bir gün içindesiniz.

Uzun süredir planladığınız seyahatlerinizi yapabilirsiniz. Çekiciliğiniz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşı cins üzerinde elektriğiniz çok yüksek. Şansınızın oldukça açık.

TERAZİ: Siz kendi hesaplarınızı yaparken, çevrenizde farklı gelişmelere sahne olacaksınız. Konuşmalarınıza derin bir anlam katarak karşınızdaki kişileri etkileyebiliyorsunuz. . İstekleriniz ve duygularınız arasında denge çok önemli.

AKREP: Arkadaşlarınızla duygu birliği içinde olmanızdan kaynaklanan yeni bir ortama gireceksiniz.

Her zamanki inceleme huyundan yola çıkarak, bazı detayları gözünüzde büyütebilirsiniz. Çevrenize karşı üstünlük savaşı verebilirsiniz.

YAY: İçsel korkularınız yüzünden cesaret isteyen işlerinizde çekimser kalmak istemeniz hata.

Olaylara vakur bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

Partnerinizle uyumlu bir ortaklık içinde olacaksınız.

Düşüncelerinizle bocalamaktan vazgeçin.

OĞLAK: Sezgilerinizin yüksek oluşu gün içinde bile bulunduğunuz ortamlardan kopmanıza neden olabiliyor. Kişisel kazançlarınızı arttırma konusunda ön sezilerinize güvenebilirsiniz. Yollarla ilgili beklentileriniz ön plana çıkacaktır.

KOVA: Bugün sezgilerinizi mükemmel kullanacaksınız.

Parasal değerleriniz arttırmak için, şartlarınızı yeniden gözden geçirecek ve bazı önemli kişilerle bir araya gelebileceksiniz. İletişim konusunda gecikmeler yaşayabilirsiniz.

BALIK: Neptün burcunuzda ilerlerken kuruntulu yönlerinizin yaratıcılık isteyen çalışmalarınızda daha belirgin olmasına neden oluyor.

Küçük hesapları bir kenara bırakıp sakin bir şekilde olayların gelişimini takip etmelisiniz.