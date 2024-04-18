KOÇ: Çevrenize karşı iyi niyetiniz çoğu kez yanlış anlaşılıyor. Başkalarının fikrini almayın. Siz sağlıklı düşünüyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte ortak üreteceğiniz projelerde onların duygularınıza değer vermelisiniz.
BOĞA: Duygusal anlamda anlaşılmaya ihtiyacınız var. Güven duygunuzun körüklenmesi gerekiyor.
Ortaklıklar ve sosyal statünüz için partnerinizin fikirlerine ihtiyacınız olabilir. Onun enerji yüklü olması sizi de olumlu etkiliyor.
İKİZLER: Ailenizin bazı konularına kesin çözümler üretebilirsiniz. İşinizle ilgili yeniliğe açık bir gün içindesiniz. Bugün güçlü yönleriniz bir kez daha ortaya koyacaksınız. Maddi konularda yeni başlangıçlardan korkmuyorsunuz.
YENGEÇ: Hedeflerinize doğru yol almanız siz mutlu etse de isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için daha fazla beklemeyin.
Özel problemleriniz gündemde.
ASLAN: Bugün derin ve nostaljik konuşmalar içinde olacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz. Yaşam kalitenizi yükseltmek için başarılı adımlar atıyorsunuz.
BAŞAK: Değişimden hoşlandığınız bir gün içindesiniz.
Uzun süredir planladığınız seyahatlerinizi yapabilirsiniz. Çekiciliğiniz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşı cins üzerinde elektriğiniz çok yüksek. Şansınızın oldukça açık.
TERAZİ: Siz kendi hesaplarınızı yaparken, çevrenizde farklı gelişmelere sahne olacaksınız. Konuşmalarınıza derin bir anlam katarak karşınızdaki kişileri etkileyebiliyorsunuz. . İstekleriniz ve duygularınız arasında denge çok önemli.
AKREP: Arkadaşlarınızla duygu birliği içinde olmanızdan kaynaklanan yeni bir ortama gireceksiniz.
Her zamanki inceleme huyundan yola çıkarak, bazı detayları gözünüzde büyütebilirsiniz. Çevrenize karşı üstünlük savaşı verebilirsiniz.
YAY: İçsel korkularınız yüzünden cesaret isteyen işlerinizde çekimser kalmak istemeniz hata.
Olaylara vakur bir şekilde yaklaşıyorsunuz.
Partnerinizle uyumlu bir ortaklık içinde olacaksınız.
Düşüncelerinizle bocalamaktan vazgeçin.
OĞLAK: Sezgilerinizin yüksek oluşu gün içinde bile bulunduğunuz ortamlardan kopmanıza neden olabiliyor. Kişisel kazançlarınızı arttırma konusunda ön sezilerinize güvenebilirsiniz. Yollarla ilgili beklentileriniz ön plana çıkacaktır.
KOVA: Bugün sezgilerinizi mükemmel kullanacaksınız.
Parasal değerleriniz arttırmak için, şartlarınızı yeniden gözden geçirecek ve bazı önemli kişilerle bir araya gelebileceksiniz. İletişim konusunda gecikmeler yaşayabilirsiniz.
BALIK: Neptün burcunuzda ilerlerken kuruntulu yönlerinizin yaratıcılık isteyen çalışmalarınızda daha belirgin olmasına neden oluyor.
Küçük hesapları bir kenara bırakıp sakin bir şekilde olayların gelişimini takip etmelisiniz.