KOÇ: Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.

Kendi değerlerinizin farkındasınız.

BOĞA: Entelektüel ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Akıl ve felsefi konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz.

Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.

İKİZLER: Sanatsal ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aniden bir aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacaktır.

YENGEÇ: Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız Bu dönem bazı aşklar yarım kalacaktır. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

ASLAN: Karşı cinse istemeseniz de kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorunda kalacaksınız. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz.

Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.

BAŞAK: Bazılarınız kardeşlerle ve yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışma düzeni içine girecekler ve karlı çıkacaklardır. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız.

Önemli kararlar arifesindesiniz.

TERAZİ: Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar ve değer kavramları sizin için önemli ve bu nedenle iş çevrenizde kararsız ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz. Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun.

AKREP: Hissederek gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz.

Her türlü olaya karşı dikkatli olun.

YAY: Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün yaşıyorsunuz. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.

OĞLAK: Özgürlüğünüzü maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız. Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.

Bu dönem alınganlığınız artacak.

KOVA: Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek üstelik ailenizden gelecek olan bu eleştiriler canınızın daha çok sıkılmasına neden olacaktır.

B ALIK: Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız işte size güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.