KOÇ: Bugün olumlu işbirliklerine ve tekliflere hazırsınız.
Size farklı bir biçimle, yeni bir iş sunacaklar ve desteğinizi isteyeceklerdir. Çevrenizce seviliyorsunuz. Sadece beklentilerinizdeki mantığı bir türlü yakalayamıyorsunuz.
BOĞA: Siz kendi doğrularınıza inan bir kişi olduğunuz için, çevrenizin telkinlerini dinlemek istemeyebilirsiniz.
Başarıyı hedeflediğiniz bir gündesiniz. Olaylara pratik bir şekilde yaklaşmanız sizi çevrenizde ilgi odağı yapacak.
İKİZLER: Bugünlerde ilişkilerinizi güçlendirmek istiyorsunuz.
Çevrenizle paylaşacak öyle çok şeyiniz var ki. İleriyi görme yeteneğiniz sayesinde başarılar sizi bekliyor. Şansınızı kullanmalısınız.
Sizinle ilgili hassas bir gün.
YENGEÇ: Bugün duygularınızda yaşadığınız değişimler size daha olumlu bir performans sağlayacak.
Çevrenizdeki kişilerin düşüncelerini pratik bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Araştırmacı yapınızla yaşamı sorgulayabiliyorsunuz.
ASLAN: Algılama gücünüzün en yüksek olduğu bir gün. Çevrenizde olup biten olaylara isteseniz de kayıtsız kalamıyorsunuz. Bazı yolculuklar ve yüksek idealler gündeme gelecektir.
Yaşam kalitenizi yavaş yavaş artırıyorsunuz.
BAŞAK: Başarınızı sezgilerinize borçlusunuz Çevrenizle olumlu bir paslaşmaya geçerek sonuçlara güvenle ilerliyorsunuz. Sade ve öz işlerden hoşlanıyor, işinizi mantık çerçevesi içinde yorumluyorsunuz.
Daha seçici davranacaksınız.
TERAZİ: Aşka aşık bir yapınız var. Dostluk duygularınızda önemli sizin için. Sevdiğiniz kişinin sizinle ilgili planları var. Hemen kabul etmeyebilirsiniz.
İsterseniz biraz düşünün. Karşınızdaki kişiye de şans vermemelisiniz.
AKREP: Planladığınız çalışmalar için gerekli desteği alacak ve enerjinizi sizinle aynı paralellikte düşünen kişilerle paylaşacaksınız. İsteklerinizde artış gözlenirken sezgisel yeteneklerinizi özgüveninizle birleştirebiliyorsunuz.
YAY: Çevrenizden destek beklemeniz sizi yanlış yönlenmenize neden olabilir. Çevrenizde beğenilen bir kişi olmanız çoğu kez başınızı ağrıtıyor.
Bugün iş ilişkilerinizle ilgili her zamankinden daha fazla duygusal davranacaksınız.
OĞLAK: Ailenizle ortak yapacağınız çalışmaların sonucunda manevi bir haz duyacaksınız.
Bugünlerde çalışmalarınıza hız vermeyi amaçlıyor ve ele aldığınız tüm konuları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Başarı sizi bekliyor.
KOVA: Baskıcı düşüncelerden nefret etmenize rağmen ortak çalışma içinde olduğunuz kişilere siz de aynı tavrı gösteriyorsunuz. Görüştüğünüz insanların size sağlayacağı avantajları önemsemelisiniz.
Bugün işinizde hızlanmalısınız.
BALIK: Yaşadığınız her şeyin tadına varmak istiyor, yaratıcı çalışmalarla göz doldurmayı amaçlıyorsunuz.
Yaşamınızda güven duygusunun önemli olması maddesel bağlarınızla ilintili olarak ilerliyor ve satın alma duygunuz artıyor.