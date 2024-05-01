KOÇ: Bugün olumlu işbirliklerine ve tekliflere hazırsınız.

Size farklı bir biçimle, yeni bir iş sunacaklar ve desteğinizi isteyeceklerdir. Çevrenizce seviliyorsunuz. Sadece beklentilerinizdeki mantığı bir türlü yakalayamıyorsunuz.

BOĞA: Siz kendi doğrularınıza inan bir kişi olduğunuz için, çevrenizin telkinlerini dinlemek istemeyebilirsiniz.

Başarıyı hedeflediğiniz bir gündesiniz. Olaylara pratik bir şekilde yaklaşmanız sizi çevrenizde ilgi odağı yapacak.

İKİZLER: Bugünlerde ilişkilerinizi güçlendirmek istiyorsunuz.

Çevrenizle paylaşacak öyle çok şeyiniz var ki. İleriyi görme yeteneğiniz sayesinde başarılar sizi bekliyor. Şansınızı kullanmalısınız.

Sizinle ilgili hassas bir gün.

YENGEÇ: Bugün duygularınızda yaşadığınız değişimler size daha olumlu bir performans sağlayacak.

Çevrenizdeki kişilerin düşüncelerini pratik bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Araştırmacı yapınızla yaşamı sorgulayabiliyorsunuz.

ASLAN: Algılama gücünüzün en yüksek olduğu bir gün. Çevrenizde olup biten olaylara isteseniz de kayıtsız kalamıyorsunuz. Bazı yolculuklar ve yüksek idealler gündeme gelecektir.

Yaşam kalitenizi yavaş yavaş artırıyorsunuz.

BAŞAK: Başarınızı sezgilerinize borçlusunuz Çevrenizle olumlu bir paslaşmaya geçerek sonuçlara güvenle ilerliyorsunuz. Sade ve öz işlerden hoşlanıyor, işinizi mantık çerçevesi içinde yorumluyorsunuz.

Daha seçici davranacaksınız.

TERAZİ: Aşka aşık bir yapınız var. Dostluk duygularınızda önemli sizin için. Sevdiğiniz kişinin sizinle ilgili planları var. Hemen kabul etmeyebilirsiniz.

İsterseniz biraz düşünün. Karşınızdaki kişiye de şans vermemelisiniz.

AKREP: Planladığınız çalışmalar için gerekli desteği alacak ve enerjinizi sizinle aynı paralellikte düşünen kişilerle paylaşacaksınız. İsteklerinizde artış gözlenirken sezgisel yeteneklerinizi özgüveninizle birleştirebiliyorsunuz.

YAY: Çevrenizden destek beklemeniz sizi yanlış yönlenmenize neden olabilir. Çevrenizde beğenilen bir kişi olmanız çoğu kez başınızı ağrıtıyor.

Bugün iş ilişkilerinizle ilgili her zamankinden daha fazla duygusal davranacaksınız.

OĞLAK: Ailenizle ortak yapacağınız çalışmaların sonucunda manevi bir haz duyacaksınız.

Bugünlerde çalışmalarınıza hız vermeyi amaçlıyor ve ele aldığınız tüm konuları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Başarı sizi bekliyor.

KOVA: Baskıcı düşüncelerden nefret etmenize rağmen ortak çalışma içinde olduğunuz kişilere siz de aynı tavrı gösteriyorsunuz. Görüştüğünüz insanların size sağlayacağı avantajları önemsemelisiniz.

Bugün işinizde hızlanmalısınız.

BALIK: Yaşadığınız her şeyin tadına varmak istiyor, yaratıcı çalışmalarla göz doldurmayı amaçlıyorsunuz.

Yaşamınızda güven duygusunun önemli olması maddesel bağlarınızla ilintili olarak ilerliyor ve satın alma duygunuz artıyor.