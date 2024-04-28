KOÇ: Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Çünkü görüşeceğiniz veya işbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz.
BOĞA: Ay'ın bulunduğu konum orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz.
İKİZLER: Güneş bilinçaltı evinizde ilerliyor. Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmenizde fayda var.
Yapacağınız seyahatler kaçamak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyecektir. Dikkatli olun.
YENGEÇ: Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız.
Ay sağlık ve çalışma evinizde bulunuyor.
Günlük hayatınızı yeniden canlandırabilir.
Öfkelerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.
ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır.
Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları aşkları da gündeme getirebilir. iskelet sisteminizi korumalısınız.
BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz içinde garip bir gizemlilik içine girebilirsiniz.
Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.
TERAZİ: Yaşadığınız bir ilişki varsa, karar almak için hızlı hareket etmeyin. Yakın çevrenizi testten geçirirken, çevrenize odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olmayı yeğleyeceksiniz.
Eğlenceli ortamlar sizi bekliyor. Hazırlıklı olun.
AKREP: Tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor.
Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz.
Emlak işleri ile ilgili değişimler de gündeminizde olabilir. Öz güveniniz yüksek.
YAY: Enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor.
Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz.
Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz.
Kafanızda bir takım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır.
KOVA: Vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın.
Zamanı yanınıza alarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal coşkular yaşayacaksınız.
BALIK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün.
Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sistemli hareket etmelisiniz.