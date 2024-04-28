KOÇ: Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Çünkü görüşeceğiniz veya işbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz.

BOĞA: Ay'ın bulunduğu konum orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz.

İKİZLER: Güneş bilinçaltı evinizde ilerliyor. Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmenizde fayda var.

Yapacağınız seyahatler kaçamak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyecektir. Dikkatli olun.

YENGEÇ: Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız.

Ay sağlık ve çalışma evinizde bulunuyor.

Günlük hayatınızı yeniden canlandırabilir.

Öfkelerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır.

Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları aşkları da gündeme getirebilir. iskelet sisteminizi korumalısınız.

BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz içinde garip bir gizemlilik içine girebilirsiniz.

Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.

TERAZİ: Yaşadığınız bir ilişki varsa, karar almak için hızlı hareket etmeyin. Yakın çevrenizi testten geçirirken, çevrenize odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olmayı yeğleyeceksiniz.

Eğlenceli ortamlar sizi bekliyor. Hazırlıklı olun.

AKREP: Tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor.

Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz.

Emlak işleri ile ilgili değişimler de gündeminizde olabilir. Öz güveniniz yüksek.

YAY: Enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor.

Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz.

Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz.

Kafanızda bir takım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır.

KOVA: Vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın.

Zamanı yanınıza alarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal coşkular yaşayacaksınız.

BALIK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün.

Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sistemli hareket etmelisiniz.