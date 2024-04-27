KOÇ: Maddi konularla ilgili sorularınıza cevap bulmak için çaba gösteriyorsunuz. Ani değişimlere karşı hazırlıklı olun. Jüpiter ve Uranüs finans evinizde sürprizler getiriyor. Olumsuzluklara karşı tedbirli olmak zorundasınız.

BOĞA: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz.

Her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

İKİZLER: İş münasebeti nedeniyle katılacağınız ortamda ilginizi cezp edebilecek konular olacak ve burada mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz.

Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği entresan kişilerle tanışabilirsiniz.

YENGEÇ: İletişim konusunda gerekli her donanıma sahipsiniz. Bugün hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Yeni projeler peşindesiniz.

ASLAN: Özgürlüğünüzü kullanamıyorsunuz. Çünkü Bugün Ay'ın bulunduğu konum aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Çalışmalar içinde olduğunuz zaman son derece huzursuzlaşıyorsunuz.

Uykunuzu ihmal etmemelisiniz.

BAŞAK: Çok gerilerde kalan nostaljik ilişkilerinizdeki serüvenleri bir kenara bırakın. Çünkü hale aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek farkındasınız.

TERAZİ: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel bir şey.

AKREP: İş konusunda çoğul düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. İsteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.

YAY: Sevgiye çok ihtiyacınız olduğu halde ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz ve geriye çekiliyorsunuz. Sinir siteminizin hassas olduğunu unutmayın.

OĞLAK: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır.

Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.

KOVA: Aşka her zaman önem veren bir kişi olarak her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken katılacağınız toplantılarda bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

BALIK: Uygulamaya çalıştığını yeni işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun.

Fakat kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Bu nedenle kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmeye çalışın.