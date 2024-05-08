KOÇ: Duygusal ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz.
Bugün bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada çok pasif kalabilirsiniz.
BOĞA: Kendinizi bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmeye çalışmalısınız.
Denetleme ve diretme özelliğiniz yüzünden, karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz.
İKİZLER: İşinizdeki çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor.
Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz.
Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz.
Artık felsefenizi değiştirmelisiniz.
YENGEÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.
ASLAN: İşinizde yükselme kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.
BAŞAK: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.
TERAZİ: Maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir.
İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.
AKREP: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.
Bugün ters bir bileşke içindesiniz.
YAY: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız net olmayı denemekten başka çareniz yok. Maddi problemlerinizi, hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyeliniz de yansıtabileceksiniz.
OĞLAK: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor.
Bugün doğallığınız işinizi kolaylaştırıyor.
KOVA: Bu dönem çevrenizle birlikte ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak. Sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak, size hem para kazandıracak hem de kişisel ilişkilerinizi destekleyecek işler yapmak hedefiniz olacak.
BALIK: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz. İlginç bir gün.