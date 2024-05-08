KOÇ: Duygusal ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz.

Bugün bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada çok pasif kalabilirsiniz.

BOĞA: Kendinizi bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmeye çalışmalısınız.

Denetleme ve diretme özelliğiniz yüzünden, karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz.

İKİZLER: İşinizdeki çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor.

Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz.

Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz.

Artık felsefenizi değiştirmelisiniz.

YENGEÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

ASLAN: İşinizde yükselme kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.

BAŞAK: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.

TERAZİ: Maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir.

İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.

AKREP: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.

Bugün ters bir bileşke içindesiniz.

YAY: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız net olmayı denemekten başka çareniz yok. Maddi problemlerinizi, hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyeliniz de yansıtabileceksiniz.

OĞLAK: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor.

Bugün doğallığınız işinizi kolaylaştırıyor.

KOVA: Bu dönem çevrenizle birlikte ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak. Sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak, size hem para kazandıracak hem de kişisel ilişkilerinizi destekleyecek işler yapmak hedefiniz olacak.

BALIK: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz. İlginç bir gün.