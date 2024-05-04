KOÇ: Talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede beklediğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. Bu hafta fevri davranarak şikayetçi olmayın. Eşinizin güvene dayalı olan isteklerine karşı anlayışlı olun. Taviz vermelisiniz.



BOĞA: İşinizle ilgili sizin isteğinizin dışında gelişen durumlardan hoşlanmıyorsunuz. Çevrenize göre fazla tutucu davranışlar sergiliyorsunuz.

Bu hafta organizasyon çalışmalarına ağırlık vermek isteyebilirsiniz. Keyfiniz kaçabiliyor.



İKİZLER: Sadece kendinizi sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken çevre ile yaşadığınızı unutmayın ve aceleci olmayın. Bugün iletişim konusunda sorunlar yaşamak istemiyorsanız dinlemeyi bilmelisiniz.



YENGEÇ: İş arkadaşınıza başarılı olduğu konusundaki konuşmalarınızla cesaret verebilirsiniz. Böylece ortaklaşa performansınızı arttırabilirsiniz.

Bu hafta ailenizle ilgili sorunlara çok ince detaylardan yaklaşıyor, başarılı oluyorsunuz.



ASLAN: Kariyerinde beklenti içinde olanlar bu amaca yönelik girişimlerden çekinmemelidirler.

Üst düzeyde olan görev bilinciniz ile başarılı olacaksınız. Detaylar her zaman ayrıntılardır.

İhtiyacınız kadar alışveriş yapmalısınız.



BAŞAK: Çevrenizin yaptıkları işlere gizemli süsü vermelerinin temelinde sizi kıskandırmak ve konuya karşı merakınızı yoğunlaştırmak istemeleridir.

Bugün partnerinizin sizden gizlediği konuları araştırmak isteyeceksiniz.



TERAZİ: Ortam gereği acil olan konularda hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sırada verdiğiniz sözlere dikkat etmelisiniz. Bu hafta bastırdığınız duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermemeli dikkatli olmalısınız.



AKREP: Duygularınızda yanılma payınızın bile olması sizi çileden çıkarmaya yetiyor. Konuşmalarınızda emir verir gibi konuşmalarınız en yakın arkadaşlarınızın bile tepkisini alıyor. Bu konuda eleştiri alabilirsiniz.



YAY: Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerinde daha fazla yoğunlaşmalısınız. Bu hafta iletişimle ilgili problemler yaşayabilirsiniz.

Yakın dostlarınızın ve arkadaşlarınızın tavsiyeleri konusunda tepkili davranabiliyorsunuz.



OĞLAK: Küçük olaylardan dolayı kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın. Böyle bir durum sizin işleriniz için en büyük tehlike demektir.

Partneriniz zaman zaman sınırları dışına taşarak duygu dolu konuşmalar yapabilir.



KOVA: İnsanlar sizin duygusallığınızla ilgili müdahaleci olduklarında kendinizi anında geri çekiyorsunuz. Kırılgan sınırlarınızla savunmaya geçiyorsunuz. Bu hafta karşı tarafın tepkileri karşısında tereddütler yaşayabilirsiniz.



BALIK: İşiniz dışında bazı kurslara gitmeniz size yeni bilgiler kazandırabileceği gibi yeni insanlarla bir arada olmanızı sağlayacak. Birçok fırsat ayağınız gelirken sizi zorlayacaktır. Yeni durumlarınıza alışmanız zaman alabilir.

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