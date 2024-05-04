KOÇ: Talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede beklediğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. Bu hafta fevri davranarak şikayetçi olmayın. Eşinizin güvene dayalı olan isteklerine karşı anlayışlı olun. Taviz vermelisiniz.
BOĞA: İşinizle ilgili sizin isteğinizin dışında gelişen durumlardan hoşlanmıyorsunuz. Çevrenize göre fazla tutucu davranışlar sergiliyorsunuz.
Bu hafta organizasyon çalışmalarına ağırlık vermek isteyebilirsiniz. Keyfiniz kaçabiliyor.
İKİZLER: Sadece kendinizi sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken çevre ile yaşadığınızı unutmayın ve aceleci olmayın. Bugün iletişim konusunda sorunlar yaşamak istemiyorsanız dinlemeyi bilmelisiniz.
YENGEÇ: İş arkadaşınıza başarılı olduğu konusundaki konuşmalarınızla cesaret verebilirsiniz. Böylece ortaklaşa performansınızı arttırabilirsiniz.
Bu hafta ailenizle ilgili sorunlara çok ince detaylardan yaklaşıyor, başarılı oluyorsunuz.
ASLAN: Kariyerinde beklenti içinde olanlar bu amaca yönelik girişimlerden çekinmemelidirler.
Üst düzeyde olan görev bilinciniz ile başarılı olacaksınız. Detaylar her zaman ayrıntılardır.
İhtiyacınız kadar alışveriş yapmalısınız.
BAŞAK: Çevrenizin yaptıkları işlere gizemli süsü vermelerinin temelinde sizi kıskandırmak ve konuya karşı merakınızı yoğunlaştırmak istemeleridir.
Bugün partnerinizin sizden gizlediği konuları araştırmak isteyeceksiniz.
TERAZİ: Ortam gereği acil olan konularda hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sırada verdiğiniz sözlere dikkat etmelisiniz. Bu hafta bastırdığınız duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermemeli dikkatli olmalısınız.
AKREP: Duygularınızda yanılma payınızın bile olması sizi çileden çıkarmaya yetiyor. Konuşmalarınızda emir verir gibi konuşmalarınız en yakın arkadaşlarınızın bile tepkisini alıyor. Bu konuda eleştiri alabilirsiniz.
YAY: Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerinde daha fazla yoğunlaşmalısınız. Bu hafta iletişimle ilgili problemler yaşayabilirsiniz.
Yakın dostlarınızın ve arkadaşlarınızın tavsiyeleri konusunda tepkili davranabiliyorsunuz.
OĞLAK: Küçük olaylardan dolayı kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın. Böyle bir durum sizin işleriniz için en büyük tehlike demektir.
Partneriniz zaman zaman sınırları dışına taşarak duygu dolu konuşmalar yapabilir.
KOVA: İnsanlar sizin duygusallığınızla ilgili müdahaleci olduklarında kendinizi anında geri çekiyorsunuz. Kırılgan sınırlarınızla savunmaya geçiyorsunuz. Bu hafta karşı tarafın tepkileri karşısında tereddütler yaşayabilirsiniz.
BALIK: İşiniz dışında bazı kurslara gitmeniz size yeni bilgiler kazandırabileceği gibi yeni insanlarla bir arada olmanızı sağlayacak. Birçok fırsat ayağınız gelirken sizi zorlayacaktır. Yeni durumlarınıza alışmanız zaman alabilir.