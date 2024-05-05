KOÇ: Egolarınızın güçlü olması çalışma şartlarında gelişen olaylara karşı sizi zor durumda bırakabilir. Kafanıza koyduğunuz iş konusunda sonucuyla ilgili belirsizliklere düşmekten çekiniyorsunuz. Kendinizi fazla üzmeyin.

BOĞA: İsteklerinizde artışlar sahiplendiğiniz olayların seyrini olumlu bir şekilde koşullandırıyor.

Başlatacağımız çalışmalarda kendinizi ispat etme çabaları içinde olabilirsiniz. Bugün olaylara geniş bir şekilde bakmalısınız.

İKİZLER: Duygusal aşırılıkların zararlı olduğunu bildiğiniz için temkinli hareket etmek istediğiniz bir gün. Güveneceğiniz kişileri iyi seçmelisiniz.

Olaylara kendinizi kaptırmayın. Yaşamın başka yönü sizi olumlu değiştirecek.

YENGEÇ: Çevrenizle istediğiniz iletişimi kurabileceksiniz.

Duygusal konularda kendinizi farklı ve yenilenmiş hissediyorsunuz. Birçok arkadaşınız sizinle aynı fikirde olacaktır. Bugün güçten yana oluşunuzu destekleyenler olacaktır.

ASLAN: Maddi sorunlarınızı yeniden gözden geçirdikten sonra asıl yapmak istediğiniz planlarınızı ortaya çıkaracaksınız. Sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin vermiyorsunuz. Yaratıcılığınızı mükemmel kullanacağınız bir gün.

BAŞAK: Maddesel konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz.

Birlikte ortak girişimciliğinizin iyi bir yapılanma getirmesi için gerekli tüm donelere sahipsiniz. Yalnız olan başaklar için her an yeni bir ilişki gündeme gelebilir.

TERAZİ: Çevrenizle ilgili değişimler söz konusu.

Ortak çalışmalara uygun bir gün. Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması kişisel çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir.

Algılama gücünüzün yüksek olduğu bir gün.

AKREP: Duygusal yapınızı etkileyecek bir hareketlenme söz konusu. Bugün akıllı ve işini bilen kişilere ihtiyacınız olacak. Bugün dengelerinizi korumak adın, alışık olduğunuzdan çok daha fazla bir gayret içinde olabilirsiniz.

YAY: Talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede beklediğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. Sizin olaylara daha maddeci yaklaşmanız sorun olabilir.

OĞLAK: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Sosyal yaşantınızda istikrarlı bir tablo çiziyor olmanız doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor.

KOVA: Birlikte çalıştığınız kişilerin işlerini kolaylaştırma açısından onlara yardım etme gereği duyacaksınız. Kişisel ilişkilerinizde yapmanız gereken tek şey kendinizi geriye çekmek olmalıdır. Sezgilerinize güvenebilirsiniz.

BALIK: Bugün bilinçaltınızda gelişen olaylara esneklik getireceksiniz. Ruhsal gelişiminiz için duygusal konulara gereksiniminiz var. Fikir alışverişinden karlı çıkacağınız için sezgileriniz sizi yeniden şekillendirecektir.