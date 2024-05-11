Yıldız falınız

KOÇ: İş yerinde birçok değişim gündeme gelecektir. Kariyerinizi sorgulamak ve kusur bulmak yerine değişen şartlara ayak uydurmaya çalışmalısınız. Acele etmeden sabırlı davranırsanız kazanan hep sizi olacaksınız.
BOĞA: Kariyerinizle ilgili hedeflerinizi en iyi ne şekilde saptayabilme becerisine sahip olacaksınız. Koşullarınızı doğru bir şekilde yönlendirmelisiniz.
Ciddi bir çalışma içine gireceksiniz. İlginç aşk gelişmeler sizi bekliyor.
İKİZLER: Bazı kararlarınızı ertelemeyin. Söz verdiğiniz olaylara nedensiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Dengelerinizi korumak uğruna taviz vermekte istemiyorsunuz. Enerjinizi dağıtmaktan vazgeçmelisiniz. Baş ağrılarınız olabilir.
YENGEÇ: Eşinizi ve sevgilinizi özgür bırakın ve sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönemdesiniz. İlişkinizi gözden geçirmeniz gerekecektir. Daha samimi olmalısınız.
ASLAN: Çevrenize oldukça çekici geleceksiniz. Eşiniz veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla görecek ve mutlu olacaksınız. Aşkta güç savaşına girmeyin. Bugün daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz.
BAŞAK: Kariyerinizle ilgili planlarınızı doğru kullanmalısınız. Ertelediğiniz işler yeniden gündeme gelecektir. Yapacağınız değişimlerde yaşayacağınız gecikmeleri sorun yapmamalısınız. Sonuçlar lehinize gelişecektir.
TERAZİ: Farklı yaşamak istiyor ve bunu başaramayınca öfkenizi çevrenizden çıkarıyorsunuz. Aşk hayatınızda romantizm doruğa çıkacak. İş hayatınızda kariyerli kişilerden alacağınız destek ile başarılı bir dönem geçireceksiniz.
AKREP: İş imkanlarınız daha da çoğalacak. İş seyahatleri yapacaksınız. Terfiler ve maaş artışları söz konusu olacak. Aşk konusunda hemen karar vermemeli ve kendinize zaman tanımalısınız. Mutlu bir dönem başlıyor.
YAY: Engellerden nefret etmenize rağmen sözel olarak kendinizi yeterince ifade edemediğiniz için çevrenize çok çabuk kırılabiliyorsunuz.
İçinizde birçok kimsede olmayan saklı bir enerji var. Birlikte olduğunuz kişiler coşuyor.
OĞLAK: Maddi durumunuz iyi görülüyor. Yeni tanışacağınız kişilerin çevresel faktörlerinden beklenmedik bir şans kapınızı çalabilir. İlişkilerinizi doğru alanlarda kullanmanız gerekiyor. Enerjinizi yükseltmek için moralinizi bozmayın.
KOVA: Her konuda farklı düşünüyorsunuz. Sizin aklınıza gelenler orijinal ve yaratıcı. İş arkadaşlarınızla yaşadığınız tezatlara aldırdığınız yok. Bugün duygusal yönlerinizle akılcılığınızı kombine kullanacak ve başarılı olacaksınız.
BALIK: Hayatınızla ilgili yaşayacağınız değimlere hazırlıklı gireceksiniz. Beklediğiniz durumlar sizi şaşırtmayacaktır. Sosyal becerinizi arttırmak ve elinize geçecek fırsatları başkalarına kaptırmamalısınız. Tepkisel olmayın.