Yıldız falınız

KOÇ: İş yerinde birçok değişim gündeme gelecektir. Kariyerinizi sorgulamak ve kusur bulmak yerine değişen şartlara ayak uydurmaya çalışmalısınız. Acele etmeden sabırlı davranırsanız kazanan hep sizi olacaksınız.



BOĞA: Kariyerinizle ilgili hedeflerinizi en iyi ne şekilde saptayabilme becerisine sahip olacaksınız. Koşullarınızı doğru bir şekilde yönlendirmelisiniz.

Ciddi bir çalışma içine gireceksiniz. İlginç aşk gelişmeler sizi bekliyor.



İKİZLER: Bazı kararlarınızı ertelemeyin. Söz verdiğiniz olaylara nedensiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Dengelerinizi korumak uğruna taviz vermekte istemiyorsunuz. Enerjinizi dağıtmaktan vazgeçmelisiniz. Baş ağrılarınız olabilir.



YENGEÇ: Eşinizi ve sevgilinizi özgür bırakın ve sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönemdesiniz. İlişkinizi gözden geçirmeniz gerekecektir. Daha samimi olmalısınız.



ASLAN: Çevrenize oldukça çekici geleceksiniz. Eşiniz veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla görecek ve mutlu olacaksınız. Aşkta güç savaşına girmeyin. Bugün daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz.



BAŞAK: Kariyerinizle ilgili planlarınızı doğru kullanmalısınız. Ertelediğiniz işler yeniden gündeme gelecektir. Yapacağınız değişimlerde yaşayacağınız gecikmeleri sorun yapmamalısınız. Sonuçlar lehinize gelişecektir.



TERAZİ: Farklı yaşamak istiyor ve bunu başaramayınca öfkenizi çevrenizden çıkarıyorsunuz. Aşk hayatınızda romantizm doruğa çıkacak. İş hayatınızda kariyerli kişilerden alacağınız destek ile başarılı bir dönem geçireceksiniz.



AKREP: İş imkanlarınız daha da çoğalacak. İş seyahatleri yapacaksınız. Terfiler ve maaş artışları söz konusu olacak. Aşk konusunda hemen karar vermemeli ve kendinize zaman tanımalısınız. Mutlu bir dönem başlıyor.



YAY: Engellerden nefret etmenize rağmen sözel olarak kendinizi yeterince ifade edemediğiniz için çevrenize çok çabuk kırılabiliyorsunuz.

İçinizde birçok kimsede olmayan saklı bir enerji var. Birlikte olduğunuz kişiler coşuyor.



OĞLAK: Maddi durumunuz iyi görülüyor. Yeni tanışacağınız kişilerin çevresel faktörlerinden beklenmedik bir şans kapınızı çalabilir. İlişkilerinizi doğru alanlarda kullanmanız gerekiyor. Enerjinizi yükseltmek için moralinizi bozmayın.



KOVA: Her konuda farklı düşünüyorsunuz. Sizin aklınıza gelenler orijinal ve yaratıcı. İş arkadaşlarınızla yaşadığınız tezatlara aldırdığınız yok. Bugün duygusal yönlerinizle akılcılığınızı kombine kullanacak ve başarılı olacaksınız.



BALIK: Hayatınızla ilgili yaşayacağınız değimlere hazırlıklı gireceksiniz. Beklediğiniz durumlar sizi şaşırtmayacaktır. Sosyal becerinizi arttırmak ve elinize geçecek fırsatları başkalarına kaptırmamalısınız. Tepkisel olmayın.

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