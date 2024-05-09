KOÇ: Maddi konularda yaratıcılığınız kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen cüretkar yapıyor.

Fakat mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz.

BOĞA: Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacını olduğu bir gün içindesiniz. Sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız.

İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür, sosyal ilişkilerinizde ikna edici bir tablo çiziyor. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz.

YENGEÇ: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli anlamsız bir huzursuzluk kaynağı yaratabiliyor.

Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz.

Böyle durumlarda gergin oluyorsunuz.

ASLAN: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Bugün bir çok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz.

Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.

BAŞAK: İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız. Bugün aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz. Arkadaşlarınızı tenkit etmeden önce iyi düşünmeli ve kendi isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.

TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Bu halinizi, aşırı olmamak şartıyla çevrenizle paylaşıyorsunuz.

Bugün bulunduğunuz ortamlarda kişisel cazibenizle çevrenizi etkiliyorsunuz.

AKREP: Birlikte hareket edeceğiniz kişilerin duygusal yönlerinde etkilenecek ve düşüncelerinize yeni bir bakış açısı getireceksiniz. Derin düşünmekten sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve korkmamalısınız.

YAY: Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün.

Maddesel kaygılarınızı yenmek istiyorsanız bütçenizi yeniden gözden geçirin ve unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın. Kazançlarınızı arttıracak yeni bir performans hazırlığı içindesiniz.

OĞLAK: Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz.

Bugün karşıt Ay, size olumlu bir motivasyon da sağlıyor. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmalısınız.

KOVA: Duygu dolu bir gün sizi bekliyor. Karşılaştığınız olaylar karşısında alıngan bir tablo ile yaklaşabilirsiniz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.

BALIK: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz.

Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz.

Karşınızdaki kişileri konuşmadan hissedebiliyorsunuz.

Kinci yönlerinizi törpülemelisiniz.