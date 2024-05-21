KOÇ: Bugün değişim ve düşüncelerinizi yenileme konusunda gereken cesareti göstermelisiniz.

Yatırım konusunda şanslı bir döneme girmenize rağmen, maddi konularda risklere atılmamalı ve enerjinizi doğru yönlendirmelisiniz.

BOĞA: Partnerinizin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Önemli konular yerine duygusal problemlerinizi abartabilirsiniz. Ortak çalışma bekleyen kişilerin, size olan güvenleri hak etmek için daha çok çalışmalısınız.

İKİZLER: Yaşamınızla ilgili yeni bir süreç içindesiniz.

Yeni bir düzene ihtiyacınız var. Süregelen işlerinizde de bazı tereddütlerinizi aştığınız anda başarıya daha fazla yaklaşacaksınız. İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün

YENGEÇ: Ay'ın bulunduğu konum içsel sorgularınızı arttırıyor. Çevre ilişkilerine kapalı ve eleştirici davranacağınız bir gün. Aklınıza taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine çevrenizdeki olaylara yorum getirmelisiniz.

ASLAN: Uzun vadeli işler yapmaktan yana oluşunuz, yeni projeler için engel oluşturuyor. Başlatacağınız çalışmalar için gerekli donanıma sahipsiniz. Sizi anlayacak arkadaş topluluğuyla, duygusal alışverişi içinde olacaksınız.

BAŞAK: Toplumsal ve kişisel özelliklerinizin olumlu bir şekilde örtüştüğü bir gün içindesiniz.

İş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz. İyi niyetinizin yanlış anlaşılabiliyor.

TERAZİ: Duygularınızda aşırıya kaçmaktan korkuyor gibi bir haliniz var. Oysa yaşamı öylesine derin algılıyor ve içinizde hissediyorsunuz ki yapmak istediklerinizin çevresel koşullara bağlı olarak gelişmesi canınızı çok sıkıyor.

AKREP: Düşüncelerinizi saklamakla bir yerlere varamazsınız. Sezgisel yeteneğinizi yanınızda çalışan kişiler de kullanmalısınız. Çalışma şartlarınızla ilgili şikayetleriniz artıyor. Birlikte iş yaptığınız kişileri yargılayacaksınız.

YAY: Bugün Ay, ilişkilerinizi ön plana çıkarıyor.

Çevrenize karşı kuşkulu davranıyorsunuz.

Arkadaşlarınızı ve çevrenizi yargılayabiliyorsunuz.

Fakat işinizi ısrarcılığınızla ve konuya olan hakimiyetinizle sonuçlandıracaksınız.

OĞLAK: İş ilişkilerinizde kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen kimseyi kırmadan, insanları kaynaştırmak adına bazı organizasyonlar yapıyorsunuz. Partnerinizle aranızda önlenemeyen sezgisel bir bağ var.

KOVA: İletişimde kimseye söz hakkı vermiyor olmanız bir şekilde ilgi görüyor. Burcunuzdaki Plüton'dan her konuda desteğini görüyorsunuz.

Takıldığınız konularda çevrenizden yardım almak istemişiniz tuhaf karşılanabilir.

BALIK: Maddiyatta mücadeleler sevmediğiniz konular olmasına rağmen, olaylar sizi bu noktaya çekiyor. Güveneceğiniz kişileri iyi seçin. Yaşayacağınız olaylara kendinizi kaptırıp dalgalanmalardan kendinizi korumalısınız.